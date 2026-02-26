ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха мъж, замерял жена си с телефон

Тони Маскръчка

1064
Полиция СНИМКА: Архив

Арестуваха мъж, замерял жена си с телефон. Около 03:30 часа в сряда в РУ-Сандански е получено съобщение от Филиала за спешна помощ за 48-годишна жена от София, която е постъпила за оказване на медицинска помощ.

От полицейските служители е установено, че между нея и 51-годишния мъж, с когото живее на семейни начала е възникнал скандал в жилище в гр. Сандански, при който е била ударена от хвърлен от него телефон. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

Полиция СНИМКА: Архив

