Община Русе с мащабна профилактика сред децата и младите спортисти през 2025 г.

СНИМКА: Пресцентър на Община Русе

Над 5500 броя профилактични медицински прегледа на спортуващи деца и ученици са извършени в Русе за 2025 г. в рамките на Общинската програма за задължителни медицински прегледи на спортуващи деца и ученици до 18 г. и медицинско осигуряване на младите спортисти в спортните зали. За отчетния период са проведени 250 начални, 3569 периодични и 1731 предсъстезателни прегледа, като всички дейности са изпълнени и отчетени в пълен обем. Прегледите се финансират изцяло от бюджета на Община Русе и гарантират безопасното участие на децата в тренировъчна и състезателна дейност. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Успоредно с това Община Русе продължава активната си работа по превенция на гръбначните изкривявания сред учениците от 1. до 5. клас. През 2025 г. са проведени два мащабни скрининга, които са обхванали общо 5 500 деца от 24 училища. Данните показват положителна тенденция към намаляване на отклоненията в стойката – от 13,45% при първия скрининг до 12,14% при втория. В резултат на установените отклонения 100 деца са включени в специализирани двумесечни курсове по лечебна гимнастика под наблюдението на медицински специалисти.

Общинските програми осигуряват безплатна профилактика, ранно откриване и лечение на здравословни проблеми при подрастващите, като допринасят за подобряване на здравословното им състояние и за насърчаване на активния и здравословен начин на живот сред децата в Русе.

