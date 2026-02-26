Гюров към областните управители: Очаквам добра организация за честни избори

Безпристрастност, добра организация и навременни действия по организирането на честни и прозрачни избори очаква министър-председателят Андрей Гюров от новите областни управители. На инициираната от премиера среща с тях днес бяха обсъдени всички ключови теми от процеса по подготовката на предстоящия предсрочен вот през април. СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет

Второстепенни задачи няма, категоричен беше Гюров и посочи, че целта на служебния кабинет е да бъдат проведени изборите професионално, прозрачно и спрямо правилата. Задачата Ви е тежка и отговорна, наясно сме, че ще има много предизвикателства и сме готови да Ви подпомогнем с всичко, каквото зависи от нас, заяви още Гюров. Министър-председателят специално акцентира върху необходимостта да бъде създадена добра организация и координация. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет