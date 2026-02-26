Приятел на Калушев от 33 г.: Ще дам пълни показания само в присъствието на Макрон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След всичко, което се случва в последните дни имам обосновани причини да не вярвам на българските институции. По тази причина съм готов да дам пълни показания само и единствено в присъствието на Еманюел Макрон и френските власти. Това пише в своя фейсбук публикация Асен Асенов. Той е приятел на Ивайло Калушев и бивш главен редактор на списание "Едно.

Двамата заедно са снимали филма The Unexplored.

Ето какво гласи цялата му публикация:

На вниманието на Национална следствена служба на Република България

На Вниманието на Министерски съвет на Република България

На вниманието на всички български граждани

На вниманието на Посолство на Франция в България

1. Сам се свързах с разследващите веднага след трагедията. Питайте тях как протече разговора и какво ми казаха.

2. Сам се свързах с Генка Шикерова, обясних колко много и вярвам и защо искам да говоря. Единственият отговор който получих беше "Записваме в сряда".

Но никой не се обади за час или за каквито и да е детайли, а вместо мен, който познавам Иво Калушев от 33 години, там се появи София Андрева. Няма какво повече да коментирам.

3. След това опитах с Лора Крумова. Питайте нея, тя знае. След това я тагнах в пост, както и Новините на NOVA. Реакция отново не последва.

4. След всичко, което се случва в последните дни имам обосновани причини да не вярвам на българските институции.

5. По тази причина съм готов да дам пълни показания само и единствено в присъствието на Еманюел Макрон и френските власти.

6. Тъй като никой не се грижи за моята сигурност, моля да се смята , че писменото волеизявление, което съм направил пред Ина Лулчева е моето истинско завещание и моето искрено желание.

7. След всичко, което изчетох, чух като звукови файлове и видях на видео, никога повече не бих се върнал в България, защото тя е опасна. На тази територия убиват даже деца.

P.S. Истината е като водата - винаги си намира път! Чувал съм го от фалшивия Лама.

Под поста му коментира Миролюба Бенатова, която води "Дневен ред" заедно с Генка Шикерова. Тя пише: "Бил си поканен за участие в "Дневен Ред", не дойде. Не разбирам защо замесваш Генка в своите писания. Ти не отговори".

"Да. Записваме в сряда. Добре ще е да говорим", пише в коментар под публикацията Генка Шикерова.