62 000 евро обезщетение за майката, чиято дъщеря загина под рухналата сграда на "Алабин"

Рухналата сграда на ул. "Алабин"39

Върховният касационен съд присъди рекордно обезщетение от 62 000 евро за бавно правосъдие на майката на загиналата под рухналата сграда на ул. "Алабин" в София Деница Ченишева – Александрина.

Преди три години жената предяви иск за 300 000 лева за неимуществени вреди. Той е по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) заради нарушеното право на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, пише "Лекс". 

Трагедията се случи около 18 ч. на 19 септември 2006 г., когато сградата на ул. „Алабин" рухна, докато по улицата с автомобил са преминавали 26-годишната Деница Ченишева и 24-годишната Петрина Христова. Колата им беше премазана, а двете момичета починаха на място.

Разследването се проточи 10 години и делото започна на първа инстанция през 2016 г. Подсъдими за причинената смърт на двете момичета бяха собственикът на сградата Георги Кирчев, който е управител на фирма „Хрисома", инженер Петър Петров, който контролирал ремонта на сградата, Николай Симеонов – управител на „А3-Архитектура и изпълнение" и строителят Манчо Антонов, собственик на фирмата за ремонти ЕТ „Медия Манчо", срещу когото делото беше гледано задочно, защото беше в чужбина.

Делото на два пъти беше прекратявано, но в крайна сметка в съда беше внесен обвинителен акт, който се крепеше основно на спорните показания на свидетеля Николай Александров. Той е работил на обекта и твърдеше, че в сградата са рязани носещи релси и колони, но многократно променяше показанията си в хода на разследването, а съдът установи, че лъже, тъй като ако е рязал колони на мястото, нямаше да е жив. Накрая той каза пред съда, че е ходил на този обект само след срутването му, за да слага ламарина и катинар и още първата инстанция отхвърли показанията му за рязани колони и релси. В крайна сметка подсъдимите бяха оправдани на три инстанции, като през 2021 г. ВКС сложи край на съдебната сага.

След това майката на Деница Ченишева заведе делото срещу прокуратурата, а преди две години Софийският градски съд ѝ присъди обезщетение от 15 000 лева, след като прие, че основната част от вредите за майката са от загубата на единственото ѝ дете и оправдаването на подсъдимите, а не от продължителността на делото.

Софийският апелативен съд (САС) обаче придаде много по-голяма тежест на вредите от бавното разследване, като увеличи обезщетението на 60 000 лева.

Делото стигна до ВКС след жалби на майката и на прокуратурата, но върховните съдии още миналата година допуснаха разглеждане само на жалбата на Александрина Ченишева, тъй като приеха, че е възможно да не са оценени в пълна степен причинените ѝ вреди.

Сега съставът на ВКС с председател и докладчик Илияна Папазова пише, че споделя изводите на апелативния съд, но не и тези за размера на обезщетението, като подчертава, че САС не е отчел достатъчно, че прекомерната продължителност на делото и липсата на ефективно разследване се дължат изцяло и единствено на поведението на властите.

В тази връзка ВКС припомня цитат от мотивите към оправдателната присъда на САС, в които пише, че „органите на досъдебното производство са положили необходимите усилия да не бъде установена обективната истина по делото, като дълги години не са извършвали никакви процесуално-следствени действия или пък извършените такива се отличават с непрецизност, повърхност и непълнота". Един от фрапантните примери е, че по време на разследването не са използвани налични видеозаписи на камион, които според съда опровергават назначена експертиза, според която пък в този камион имало отломки от сградата.

На следващо място върховните съдии отбелязват, че при определяне на справедливото обезщетение за майката на Деница Ченишева, не е отчетено, че в хода на дългото дело различни съдебни състави са давали конкретни указания за действия, които прокуратурата никога не е изпълнила. Освен това ВКС припомня, че по делото „Алабин" е установена фактическа обстановка, която е различна от поддържаната в обвинителните актове и било невъзможно осъждането на подсъдимите.

Върховният съд подчертава, че всичко това е в пълно противоречие със задължението на държавата да разследва ефективно случаите на смърт и да защитава основните права на човека, а „в случая е установено, че

разследващите не са желаели да разследват по начин, че да се достигне до обективната истина

и виновните лица да получат справедливи наказания". „В случая определящо значение следва да се отдаде на направените изводи относно установеното поведение на компетентните органи, което – още от деня, следващ деянието – е било във фрапантно противоречие както със законовите норми, така и с очакванията на близките на пострадалата и на обществото за бързо, своевременно и ефективно разследване и справедливост", пише в решението на ВКС, с което обезщетението за Александрина Ченишева е увеличено двойно на 62 000 евро.

В него върховните съдии отбелязват, че при определянето на този размер вземат предвид, че е засегнат интереса на майката на загиналото момиче, която е очаквала ефикасно, навременно правосъдие и справедливост, както и налагане на наказание на виновните. Вместо това обаче е трябвало години наред да понася бездействието на прокуратурата, „която не е изпълнила надлежно задълженията си по ръководство и надзор на досъдебното производство, така че разследването не само да приключи в срок, но и да е ефективно".

В резултат на това Александрина Ченишева е понесла тежки психологични вреди, които и според заключение на вещо лице се изразяват в трайна и тежка депресия. Според експерта, ако делото се беше развило по-бързо, „ефектът нямаше да е този, защото забавянето всъщност удължава агонията".

Рухналата сграда на ул. "Алабин"39

