Опит за измама с екстеншъни за коса предотвратиха митнически служители в София

Опит за митническа измама с естетични фризьорски продукти – екстеншъни (треси) за коса, предотвратиха митнически служители от сектор „Митнически оперативен контрол" при отдел „Митническо разузнаване и разследване" на Териториална дирекция (ТД) Митница – София. Това съобщиха от Агенция „Митници".

Това е най-големият случай установен до този момент с този вид стока.

На 16 февруари митническите служители са селектирали за проверка пратка, пристигаща от Виетнам, декларирана като 128 екстеншъни (треси) за коса. Поради възникнали съмнения относно произхода и материала на стоките, митническите служители вземат проби за установяване на правилните код и ставка за деклариране. Изготвени са три митнически лабораторни експертизи, които установяват, че екстеншъните не са от изкуствен материал, както е декларирано, а представляват естествена човешка коса– подредена, измита, сортирана по дължина и подготвена за изработване на кичури или други сходни фризьорски артикули.

Поради установеното несъответствие при декларирането стоките са задържани. За избегнатите публични държавни вземания ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение – митническа измама. Приблизителната пазарна цена на такова количество екстеншъни от естествена коса е около 15 000 евро.

Тресите за коса се използват в козметичните студиа и фризьорски салони и служат за удължаване и уплътняване на обема на косата, се отбелязва в съобщението. От една страна некачествените материали, от които могат да бъдат изработени синтетичните коси, крият рискове за здравето, а от друга – поради разликата в цената между синтетични и естествени коси, част от вносителите се изкушават да декларират продуктите като по-евтината изкуствена версия, докато в действителност стоките представляват висококачествени естествени коси, готови за поставяне. И двата типа коси се облагат с една и съща ставка – 1% мито и 20% ДДС от внос, но естествената коса е три – четири пъти по-скъпа от синтетичната версия. Обичайно този вид стоки пристигат от Китай и Виетнам с въздушни пратки, а получатели са предимно физически лица, въпреки че за повечето пратки може да се подозира, че не са за лична употреба, а подлежат на препродажба, посочват от Агенция „Митници".

През периода юли – декември 2025 г. в ТД Митница София са проверени над 60 пратки, съдържащи според представените документи и митническа декларация треси за удължаване на косата. При всички селектирани пратки са открити нарушения, водещи до опит за занижаване на облагаемата основа, т.е. до заплащане на по-ниска стойност на мита и ДДС от внос, например – несъответствие между декларираната и реалната стока (декларирана е синтетична коса, а в действителност пратката съдържа естествена коса), декларирани са по-малко бройки от действителните или косата е обявена като естествена, но е декларирана на нереално ниска стойност.

Агенция „Митници" продължава засиленото наблюдение и проверките на сегмента като използва всички контролни механизми, включително рисков анализ, физически контрол, лабораторните проверки и процедури за оспорване на стойността с цел изсветляване на сектора, тъй като невярното деклариране при внос води до повишен риск от укриване на обороти по търговската верига до крайния клиент, пише БТА.

При друг случай в края на 2025 г. от дирекция Митница – София задържаха при проверка суровина за стероид.