8 г. затвор за шофьор, убил приятел край Съединение, карал пиян и със 160 км/час

Пътниците в колата сами настоявали Стоян Машкунски да кара и да бърза, въпреки употребения алкохол

8 години затвор е присъдата на 49-годишния Стоян Машкунски, който на 26 октомври м. г. катастрофира с мерцедеса си на пътя от Костиево за Съединение и приятелят му Филко Спасов загина, а пътничката в колата Мария Демирова беше тежко ранена. Машкунски бил с 0,89 промила алкохол и карал със 160 км/час. Не успял да овладее автомобила на десен завой, преобърнал се извън пътя и Филко Спасов паднал през счупилия се стъклен таван на колата.

Машкунски призна вината си пред Окръжния съд в Пловдив, с което заслужи намаляване на наказанието с една трета. "Сърдечно съжалявам и изказвам съболезнования на близките. Разбирам грешката си, но ако не бях пил, пак щеше да се случи катастрофата", заяви той. Адвокатът му Генчо Димов пледира, че Филко Спасов и Мария Демирова настоявали Машкунски да кара, въпреки употребения алкохол, а жената бързала и искала шофьорът да увеличи скоростта.

Прокурорът по делото Борис Михов подчерта, че скоростта е била много над разрешената от 90 км/час, а Машкунски имал и предишни нарушения на пътя. Адвокатът на близките на загиналия Емилиян Топчиев изтъкна, че книжката на водача е отнемана преди време за алкохол, наказван е и за превишена скорост.

Присъдата от 8 години е след редукцията с една трета. Машкунски остава без книжка за 11 години. Адвокатът му Генчо Димов беше категоричен, че ще обжалват пред Апелативния съд.