Даниел Панов: Планираме 95 млн. евро инвестиции във ВиК инфраструктура

Проекти на стойност 26 милиона евро е защитила община Велико Търново през периода 2024 – 2026 година. 2025 г. можем да определим като година на проектиране, а 2026-а ще е година на строителство. Над 60 ключови инвестиции ще бъдат реализирани до 2028 г. в старата столица. Това каза в отчета на управленската си програма кметът инж. Даниел Панов.

Като основен приоритет през настоящата година е инвестирането в реконструкция на водопроводи. Одобрените инвестиционни намерения в областта на ВиК на Община Велико Търново за 2025 година са на обща стойност 95 млн.евро. Сред по значимите е изграждане на водопровод по ул. "Дълга лъка" – ул. "Сан Стефано"- ул. "Козлуджа" от кръговото на ул. „Никола Габровски", проектиране и изграждане на ВиК на ул. "Крайбрежна", изграждане на ВиК в с. Беляковец, с. Никюп, с. Ресен.

Предстои реконструкция на водопровод и канализация на улици в старинния кв. "Варуша" и възстановяване на калдъръмена настилка. Близо 18 млн. евро ще бъдат вложени в изграждането на ВиК мрежата на гр. Килифарево. Реконструкцията на висящия над р. Янтра централен водопровод на В. Търново ще струва 519 000 евро.

"Осигурени са средства за проектиране на 30 км нова магистрална тръба от старата столица през с.Ново село до с. Емен, което е първи етап от реализацията на концепцията за допълнително захранване на града от яз."Александър Стамболийски" при проблем с намаляването на нивото на яз."Йовковци", обясни Даниел Панов.

Ефектът, който ще се постигне чрез изпълнението на инвестициите, е намаляване на загубите на питейна вода, но и край на разкопаването на улиците за отстраняване на аварии. Цели се и подобряване на качеството на услугата „водоснабдяване" за населението.