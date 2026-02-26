Теодора Георгиева: Няма конкретно обвинение срещу мен, а бланкетна форма за сериозно нарушение

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Няма конкретно обвинение, има бланкетна форма за сериозно нарушение", това каза българският европейски прокурор Теодора Георгиева пред Нова тв.

В четвъртък от офиса на Европейската прокуратура дойде съобщение, в което пише, че Георгиева е "извършила сериозно нарушение, но решението дали да бъде предложена за уволнение ще е на европейските институции".

"Българският европейски прокурор остава временно отстранен от длъжност, докато компетентните институции не вземат окончателно решение, като възнаграждението му се удържа в съответствие с условията, предвидени в Правилника за длъжностните лица", пише още в съобщението на ЕП.

„Аз знам какво има като факти. Комисия дисциплинарен панел от 5 уважавани, изключително опитни съдии са взели решение, че трябва да се наложи забележка", коментира още Теодора Георгиева.

По думите ѝ остава неясно как тази препоръка е прераснала в по-тежко дисциплинарно предложение.

Дисциплинарното производство срещу българския европрокурор беше образувано заради действията ѝ по разследване, свързано с разширението на газохранилище „Чирен".

Съгласно европейските правила единствено Съдът на Европейския съюз има правомощията да освободи европейски прокурор от длъжност. Заради тежестта на установените нарушения, такава процедура остава възможна, но към момента Георгиева е само временно отстранена.

По-рано днес служебният правосъден министър Андрей Янкулов коментира, че това е „поредният тежък удар върху имиджа на българското правосъдие".