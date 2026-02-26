Новият пловдивски губернатор освободи главния секретар на областната управа

Заместниците на Владислав Попов все още са на постовете си

Главният секретар на областната управа на Пловдив Николай Чунчуков е бил освободен вчера. Това съобщиха за "24 часа" от екипа на новия губернатор проф. Владислав Попов. Чунчуков зае поста в края на юни м. г. Той е член на ГЕРБ, беше кмет на район "Източен" в мандата от 2015-а до 2019 г., след това стана зам.-шеф на предприятието "Градини и паркове". Завършил е Аграрния университет в Пловдив, чийто възпитаник е и Владислав Попов.

Това е първата рокада в Областната администрация след промяната на върха. Зам.-губернаторите Нурджан Караджова и Атанас Ташков все още са на постовете си.