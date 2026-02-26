ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Терзиев: Транспортните синдикати готвят протести, ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22364696 www.24chasa.bg

Новият пловдивски губернатор освободи главния секретар на областната управа

24 часа Пловдив онлайн

2248
Николай Чунчуков Кадър: Фейсбук

Заместниците на Владислав Попов все още са на постовете си

Главният секретар на областната управа на Пловдив Николай Чунчуков е бил освободен вчера. Това съобщиха за "24 часа" от екипа на новия губернатор проф. Владислав Попов. Чунчуков зае поста в края на юни м. г. Той е член на ГЕРБ, беше кмет на район "Източен" в мандата от 2015-а до 2019 г., след това стана зам.-шеф на предприятието "Градини и паркове". Завършил е Аграрния университет в Пловдив, чийто възпитаник е и Владислав Попов. 

Това е първата рокада в Областната администрация след промяната на върха. Зам.-губернаторите Нурджан Караджова и Атанас Ташков все още са на постовете си. 

Николай Чунчуков Кадър: Фейсбук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание