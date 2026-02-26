Терзиев: Транспортните синдикати готвят протести, вероятно по време на предизборната кампания

За 215-метровата сграда до мол "Парадайс": Няма да се откажем, ще доведем нещата до край

Кметът на София Васил Терзиев заяви, че очаква транспортните синдикати да излязат на протест по време на предизборната кампания. Той даде брифинг по време на сесията на СОС.

Той започва срещи с всички министри от служебния кабинет, за да "ги запознаем с дългия списък от искания, които имаме към всеки един от тях за града".

"Надяваме се, че ще има малко повече чуваемост, съпричастност към нуждите на София на фона на това, което видяхме, особено последната една година, тъй като предизвикателствата си продължават. Дали е транспорт, инфраструктурни проекти, нужда от допълнително финансиране за различни неща с избори, без избори, тези неща си седят на дневен ред и когато се очаква от нас да създаваме блага, да даваме резултати в града, е нужно и да имаме необходимата помощ от държавата", каза кметът.

Като най-наболял проблем, той посочи отпушването на инфраструктурните проекти и "София да не бъде в положение да бъде наказвана".

"Другото нещо е транспорта - какво трябва да направим със съвместни усилия, за да не бъде тази система недофинансирана и да вървим по пътя на това да я счупим и да бъде непоправимо. Това беше основната ми теза, която изказах на срещата със синдикатите. Искам много ясно да бъда разбран - искам по-високо възнаграждение за всички, не само за транспортните работници, за районните администрации, за централната администрация, за медицински сестри, за работниците в общинските предприятия... Но трябва да се водим от някои принципи - да мислим и за утре, а не само за днешния ден. Да не харчим повече, отколкото имаме. Тоест преди да се поеме някакъв ангажимент, трябва да е ясно откъде ще дойдат средствата, а не да се обещава щедро. Да бъдем мъдри в това как се приоритизира, защото всички искаме всичко за себе си, за града сега, но то няма как да бъде постигнато. И когато имаш да балансираш само в системата на транспорта, какво отива за инфраструктурата, какво отива за подвижния състав, за условията на труд, за заплати, трябва да мислим кое ще даде най-добър резултат за цялата система. Целта ни е да имаме по-добра транспортна услуга, която включва всичките тези елементи, където имаме дългосрочен поглед и какво искаме да направим и какво ще ни струва и откъде ще дойдат тези средства. И когато ти започваш с десетки милиони дупка в икономическата рамка на транспорта, не може първата точка от разговора да бъде увеличение на заплатите по стария начин - без реформи, без яснота откъде ще дойдат парите. И аз попитах синдикатите, откъде ще дойдат парите?", заяви Терзиев.

Той напомни, че реформата за паркирането, която не е била подкрепена от БСП, е в съда. Друг начин за увеличаване на средствата е вдигане на цените на превозните документи, но "няма нито един съветник от всичките 61, който в този момент да каже: "Аз съм "за" да вдигнем цените на билетите и на и на картите". Друг вариант е реформи в транспортните дружества.

"Докато няма ангажимент от държавата, ние няма как да поемаме големи ангажименти за още по-голямо увеличаване на разходите, когато ние не сме затворили текущата дупка. И ние трябва да го докараме до нула, за да нямаме разговор за това какви линии да режем и дали трябва да освобождаваме хора. Тоест ние само за да поддържаме текущата услуга с текущия персонал, с текущите превозни средства, ние трябва да намерим отговор откъде ще дойдат тези десетки милиони", заяви кметът.

Той отново заяви, че увеличение не може да има на калпак, а само за кадрите, за които има проблем - ватмани и шофьори.

"Подхождам уважително към всички работещи, към нуждата, желанието да имат по-високи доходи, но трябва първо да се съгласим за основните принципи, при които да протекат разговорите, защото за мен не е партньорско отношение да се дойде с ултиматум", подчерта Терзиев.

И добави, че срещата със синдикатите е завършила "със сравнително ясна заявка, че ще има протестни действия". За него било странно, че "след като една година и нещо си избрал само тихо и кротко да водиш разговори и изведнъж точно с встъпването на служебното правителство, ами ние ще стачкуваме".

Не са не са казали, но предполагам, че ще бъде в изборния прозорец.

Терзиев посочи, че за пореден път важни за града доклади са отложени и не са в дневния ред на СОС.

На въпрос дали общината има други ходове, с които да се опита да спре строителството на 215-метровия небостъргач до мол "Парадайс", ако ВАС потвърди решението на по-долната инстанция, той заяви: "Има и ние ги движим - подготвяме нови заповеди. Няма да се откажем да докараме нещата докрай. Както направихме с къщата на Вълка, където всички се съмняваха ще стане ли, няма ли да стане и дали няма да ни преборят с всякакви административни хватки. Както стана и със завършването на бул. "Т. Каблешков" и с много други проекти. Няма да спрем да се борим за това, което смятаме, че е правилно решение за града с всички средства, които имаме".