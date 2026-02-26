Депутатите отложиха изслушването за летището в София, чакат Андрей Гюров

Промяна в програмата си за днес направиха депутатите по обяд, след като стана ясно, че служебният премиер Андрей Гюров и транспортният министър Корман Исмаилов не могат да дойдат в парламента.

Като точка 3 бе предвидено изслушване, включващо тях, външният министър Надежда Нейниски, военният Атанас Запрянов и изпълнителния директор на „Летище София" ЕАД Иван Димитриев. Те трябваше да говорят за "ситуацията с намиращите се на летището военни самолети на САЩ, напрежението в Близкия изток и планираното му временно затваряне за граждански цели".

След като председателят на парламента Рая Назарян изчете двете писма, с които Гюров и Исмаилов обясняват, че са възпрепятствани, Христо Гаджев от ГЕРБ обяви, че могат да изчакат докато служебният премиер приключи с партийните си сбирки. С 88 гласа бе подкрепено искането му изслушването да се отложи и да стане последна точка за деня - по-рано днес депутатите вече приеха, че ще работят до изчерпване на дневния ред.

В писмото до парламента Гюров уточнява, че е зает покрай подготовката на изборите. Вече стана ясно, че днес е имал среща с новоназначените областни управители, а една от темите е бил вота.