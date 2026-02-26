ВАС с окончателни решения по казусите за сметопочистването в София

Върховният административен съд (ВАС) постанови три окончателни решения по споровете около обществените поръчки за сметосъбиране и почистване в София. Магистратите частично отменят актове на Комисията за защита на конкуренцията и на Столичната община, като в два от случаите връщат процедурите за продължаване, а в третия потвърждават прекратяването им.

Първа зона: Процедурата се възобновява

По казуса с обособена позиция №1 съдът отменя решение на КЗК, с което е била отхвърлена жалбата на „Зауба" ЕАД срещу прекратяването на поръчката за събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици.

ВАС отменя и заповедта на заместник-кмета на Столичната община за прекратяване на процедурата и връща преписката за продължаване от етап „класиране на участниците" и определяне на изпълнител.

Според съда прекратяването е било немотивирано. В решението се посочва, че липсва аргументация защо възложителят не е приел доклада на помощната комисия, предложила „Зауба" ЕАД за изпълнител. Това е счетено за съществено нарушение на правото на защита на участниците и прави акта незаконосъобразен.

В сила остава частта от решението на КЗК, с която е отхвърлена жалбата на консорциум „Чистота Средец" по същата позиция.

„Изгрев", „Слатина" и „Подуяне": Прекратяването е потвърдено

По обособена позиция №3 – за районите „Изгрев", „Слатина" и „Подуяне" – ВАС оставя в сила решението на КЗК и окончателно потвърждава прекратяването на процедурата.

Жалбата на консорциум „Чистота Средец" е отхвърлена, като съдът приема, че отстраняването му е било законосъобразно. Решенията за отстраняване на другите участници – „ЕСС" ДЗЗД и „СОРИКО БАКС" ДЗЗД – са влезли в сила, тъй като не са били обжалвани.

След като всички подадени оферти са счетени за неподходящи или несъответстващи на изискванията, магистратите приемат, че прекратяването на процедурата е правилно.

„Люлин" и „Красно село": Връщане за ново разглеждане

По третия казус – обособена позиция №6 за районите „Люлин" и „Красно село" – ВАС отменя решение на КЗК, с което е била отхвърлена жалба срещу прекратяването на поръчката.

Съдът отменя и акта на заместник-кмета и връща процедурата за продължаване съобразно дадените указания.

Магистратите посочват, че решението за прекратяване е немотивирано, тъй като не са посочени нито прогнозната стойност на поръчката, нито конкретното ценово предложение на консорциум „Почистване Триадица", за да се обоснове изводът за завишени цени. Липсата на ясни критерии и мотиви защо не е приет докладът на помощната комисия води до извод за незаконосъобразност на прекратяването.