Пращат в психоклиника Ангел от Радиново, обвинен в убийството на баща си - нападал съкилийници

След като се държал агресивно зад решетките, го изпратили по спешност в Центъра за психично здраве в Пловдив, където установили, че има разстройство

26-годишният Ангел Анков, обвинен в умишленото убийство на баща си Тодор Сираков в пловдивското село Радиново, ще бъде изпратен за лечение и изследвания в психиатричната болница към затвора в Ловеч. Това реши Апелативният съд в Града на тепетата, който потвърди мярката за неотклонение "задържане под стража" на младия мъж.

В началото на заседанието стана ясно, че магистратите са получили уведомление от началника на ареста, в което той разказал за поведението на Анков зад решетките. На 25 февруари съкилийници на мъжа се оплакали от физически тормоз от него. Държал се неадекватно и говорил несвързано. По тази причина Ангел бил изведен по спешност и откаран за преглед в Центъра за психично здраве в Пловдив. Било установено, че той е диагностициран с психотично разстройство, а специалистите издали направление за хоспитализация в Ловеч.

Трупът на 57-годишния Тодор Сираков беше открит на 17 февруари в къщата, в която той живеел със сина си Ангел Анков. След като седмица-две близки и приятели не били виждали мъжа и нямали никаква връзка с него, а наследникът му повтарял, че си е вкъщи, тяхна роднина решила да провери и отишла в дома има. Първоначално Ангел казал, че баща му го няма, но после обяснил, че е в другата стая и ѝ казал: "Влез да го видиш". Жената била потресена от гледката и се обадила в полицията, а при пристигането на органите на реда, синът се криел във външната тоалетна.

Според справка на експертите, работещи по експертизата на трупа, смъртта на Тодор Сираков настъпила 7 дни преди откриването на тялото. То било на земята до леглото в една от стаите, а близо до него имало тесла и нож с червено зацапване. Такова разследващите видели и по стената.

Въпреки твърденията на адвоката на Ангел Анков пред Окръжния съд в Пловдив за липса на очевидци и че реално няма как магистратите да бъдат сигурни, че 26-годишният мъж е участвал в убийството, първата инстанция го остави зад решетките. Защитникът настоя обвиняемият да бъде пратен за лечение, тъй като страдал от психично заболяване, но съдът прецени, че най-адекватната мярка за неотклонение е "задържане под стража". Днес Анков обжалва задържането на втора инстанция, но без успех.

Прокурор Николай Божилов поиска от съда да потвърди мярката на Ангел Анков. Той изтъкна, че 26-годишният мъж е обвинен в умишлено убийство и го заплашват от 10 до 20 г. затвор. "От съществено значение са показанията на свидетелите Шопова и Игнатов. Пред Шопова пострадалото и впоследствие починало лице е казвало, че често е заплашвано от Анков с убийство", каза прокурорът. По думите му има опасност Ангел да извърши друго престъпление, ако бъде пуснат на свобода заради неадекватното и агресивното му поведение в ареста. Божилов остави на съда да прецени дали да изпрати Анков за лечение в Ловеч.

"Към ден днешен продължавам да твърдя, че няма нито едно доказателство за обосновано предположение подзащитният ми да е извършил престъплението, в което е обвинен. Имал е възможност, но правосъдието не е игра на възможности. За него се искат доказателства", каза адвокат Светослав Титов. Той отново изтъкна, че няма очевидци на убийството, нито експертиза, доказваща вината на Ангел Анков. В свидетелските показания имало данни, че загиналият страдал от паранои - че ще бъде обран или че ще му се случи нещо лошо, които били причинени от халюцинации. "От самото начало, от привличането му като обвиняем, искам да бъде настанен за лечение. Очевидно подзащитният ми има психически проблеми и трябва да бъде изготвена експертиза, за да стане ясно може ли да носи наказателна отговорност", каза Титов.

Самият Ангел остави съда да прецени каква мярка за неотклонение да му определи. "Нямам коментар", каза той за исканото му лечение.