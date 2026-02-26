Велико Търново събира изпълнители от 19 държави във Форума за оперно изкуство „Красимира Стоянова"

41 млади певци от 19 държави в Европа, Азия и Африка пристигат във Велико Търново за участие във Форума за оперно изкуство „Красимира Стоянова". Артсъбитието се организира от Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов" в партньорство с Общината и с подкрепата на самата Красимира Стоянова. То ще се проведе от 15 до 19 март в голяма зала на МДТ, като всички присъствени кръгове са с вход свободен за публиката.

Форумът е международна платформа за представяне и развитие на млади оперни таланти и предоставя на участниците професионална сцена за изява и възможности за творчески обмен. Провежда се под патронажа на световноизвестното българско сопрано Красимира Стоянова – артист, чиято изключителна кариера вдъхновява поколения певци по света.

Конкурсът стартира на 1 ноември м.г., а за участие в него бяха получени кандидатури от 186 оперни певци до 35 години от 30 държави на четири континента. Според регламента те трябваше да изпратят видеозаписи със свои изпълнения на две арии по избор от различни композитори, епохи и езици. След подбор комисията допусна до присъствения етап във Велико Търново 41 участници, които ще се представят пред утвърдени имена от световната оперна сцена.

Селекцията на изпълнителите на място ще се реализира в три кръга. На 15 и 16 март ще се проведе първият кръг, а солистите ще изпълняват по две арии, като една от тях трябва да е на Моцарт. Допуснатите до втория кръг, който ще се проведе на 17 март, ще се представят с нови две арии. Финалът е на 19 март от 19:00 часа, когато младите таланти ще се изявят заедно с оркестъра на МДТ „Константин Кисимов".

Журито на форума обединява изтъкнати артисти, диригенти и мениджъри от България и Европа. Сред тях са самата Красимира Стоянова, един от най-ярките български баритони Кирил Манолов, световнопризнатият руски бас Максим Кузмин-Караваев, диригентът маестро Георги Патриков и известният артистичен мениджър Андреа де Амичи от Италия. Техният авторитет и професионален опит ще осигурят високо ниво на оценяване и ще подпомогнат изявата на младите певци.

Форумът за оперно изкуство „Красимира Стоянова" се реализира с европейски средства. Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез инструмент СледващоПоколениеЕС (NextGenerationEU), Договор „Мета-култура: Велико Търново".