Иван Кирилов: Лъжа е, че транспортните синдикати готвят протест

Първо, след 19 май миналата година за пръв път онзи ден беше проведена среща между кмета и синдикатите. Това показва каква е последователността в социалния диалог. На самата среща беше споменато само един единствен път, че ако се наложи ще се протестира и срещу служебното правителство. Така както назад във времето се е протестирало срещу поредица от кметове, включително Фандъкова, Терзиев, срещу различни правителства - редовни и служебни. Недоумение буди, че след срещата, пиарите на кмета излязоха с някаква неистинска позиция, иронизираща, обиждаща, подиграваща синдикалните представители, че едва ли не на всяко негово изказване ние сме казвали, че така или иначе протест ще има. Лъжа. Така общинският съветник и синдикален лидер Иван Кирилов коментира в общината изказването на кмета на София Васил Терзиев, че се подготвя протест на градския транспорт по време на предизборната кампания.

Според Кирилов на срещата станало ясно, че ако се намерят средства Терзиев иска те да се дадат на определена група работници - "нещо, което ние никога не сме си позволявали - да делим работещите на шофьори и монтьори, на счетоводители и юристи. Тук са нашите разминавания. Суми не са се споменавали".

Кирилов добави, че синдикатите не са отправяли конкретни искания, защото "изчакваме да се направят разчети. Знаем, че няма държавен бюджет. Знаем, че няма общински бюджет. Ясно ни е, че тази година ще бъде трудна и тежка". Той напомни, че настоящият служебен финансов министър Георги Клисурски беше зам.-кмет по финансите и "би следвало с по-лесни способи да се помогне не само на градския транспорт, държавата да издължи парите към общината, те към съответните оператори и така лека-полека пъзелът да бъде нареден".

"Но вместо това, Терзиев може би в качеството си на някаква отново жертва или да иска използва някаква защитна реакция, излезе, че протест ще има. Заяви го и днес. Никой към момента няма намерение още повече в една предизборна обстановка да тръгва да прави протести. Това беше поредната невярна информация с цел защитна реакция", категоричен бе Кирилов.