Съдът остави в ареста мъж, обвинен за опит за убийство в село Оряховица

Окръжният съд в Стара Загора взе най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо Й. А., на 43 години, на който е повдигнато обвинение за това, че на 23.02.2026 г. в село Оряховица, област Стара Загора, направил опит умишлено да умъртви 37-годишен мъж, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини, съобщиха от съда.

За това престъпление законът предвижда наказание от десет до двадесет години лишаване от свобода.

Съдът прие, че в хода на разследването са събрани достатъчно доказателства, от които да се направи обоснованото предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, в което е обвинен - опит за убийство. Й. А. е с установени адрес и самоличност, но съдът счете, че е налице опасност той да се укрие или да извърши престъпление. В мотивите си съдът сочи, че следва да се има предвид и поведението на обвиняемия, предхождащо деянието. Той е бил в село Боздуганово, но е извикал и сина си да го закара с колата до Оряховица, където се намирали бившата му съжителка З. Р. и пострадалия Р. Ш. По делото има данни, че обвиняемият е носил два ножа.

По-рано от прокуратурата съобщихау, че сигналът за инцидента в къща в село Оряховица е получен на 23.02.2026 г., около 10 часа на телефон 112. На място пристигнали полицейски и медицински екипи, които установили, че 37-годишният Р.М. бил прободен с нож в областта на гърдите. Според събраните доказателства извършител на деянието е Й.А. Преди време той се бил разделил с жена, която към момента живеела на семейни начала с пострадалия. Поради тази причина Й.А. ги посетил в дома им, за да се саморазправи с тях. Възникнал скандал между тримата.

Първоначално Й.А. ударил с тояга жената. Р.М. успял да се скрие в гардероб в една от стаите. Й.А. го открил и пробол с нож. Пострадалият е бил откаран в болница, където е настанен за лечение.

Видно от справката за съдимост и характеристичната справка Й. А. е неосъждан и е с добри характеристични данни, но извършеното от него деяние е с висока степен на обществена опасност. Съдът счете, че понастоящем единствената подходяща мярка за неотклонение на обвиняемия е „задържане под стража", тъй като само чрез тази мярка биха били изпълнени целите на закона.

Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба и/или протест пред Пловдивски апелативен съд в 3- дневен срок.