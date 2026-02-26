ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пленумът на ВСС изпрати на прокурорската колегия искането на министър Янкулов за Сарафов

Андрей Янкулов председателства заседанието на пленума на ВСС. Снимка: Георги Палейков

Пленумът на ВСС изпрати на Прокурорската колегия искането на правосъдния министър Андрей Янкулов за избор на и.ф. главен прокурор.  Това решиха кадровиците след дискусия продължила часове наред.  

Дебатът беше само за това кой е компетентен да определи и.ф. главен прокурор. Той започна в 9,30 часа. В началото имаше и протести на БОЕЦ и "Правосъдие за всеки" пред сградата на ВСС на ул. "Екзарх Йосиф". С изключение на Атанаска Дишева останалите кадровици застъпиха виждането, че Прокурорската колегия е тази, която може да реши кого да назначи за и.ф. главен прокурор, така както Съдийската е решила за и.ф. шеф на ВАС. 

Решението на мнозинството не е изненада, защото още през лятото на миналата година кадровиците застъпиха виждането, че двете колегии решават за изпълняващите функции.      

 

