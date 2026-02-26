В Министерския съвет обсъдиха координацията на областните управители с дирекциите на МВР по места

Регулярни координационни срещи между ръководителите на областните дирекции на МВР по места и областните управители ще се провеждат за подготовката на предстоящите предсрочни избори през април. Това стана ясно на инициираната от премиера Андрей Гюров среща днес в Министерския съвет, в която участие взе и изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Целта на работните срещи по места ще бъде обсъждането на актуалните въпроси по организацията на изборите, както и своевременната реакция при постъпващи сигнали.

Кандев съобщи също, че в МВР ще бъде утвърден план и ще работи щаб, който да координира действията на структурите на министерството в процеса на подготовката и провеждането на изборите.