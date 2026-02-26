ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съставиха 5278 фиша и 491 акта при специализирана ...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22365589 www.24chasa.bg

В Министерския съвет обсъдиха координацията на областните управители с дирекциите на МВР по места

2816
СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет

Регулярни координационни срещи между ръководителите на областните дирекции на МВР по места и областните управители ще се провеждат за подготовката на предстоящите предсрочни избори през април. Това стана ясно на инициираната от премиера Андрей Гюров среща днес в Министерския съвет, в която участие взе и изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Целта на работните срещи по места ще бъде обсъждането на актуалните въпроси по организацията на изборите, както и своевременната реакция при постъпващи сигнали.

Кандев съобщи също, че в МВР ще бъде утвърден план и ще работи щаб, който да координира действията на структурите на министерството в процеса на подготовката и провеждането на изборите.

СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет
Георги Кандев СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет
СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет
Георги Кандев СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет
СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет
Георги Кандев СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание