Гаранции от по 5000 евро за украинците, обвинени в износ на платки за дронове камикадзе от Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Окръжният съд в Пловдив отмени взетата мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо украинските граждани Андрей и Егор Кузменко, обвинени че произвеждали и изнасяли изделия с двойна употреба - плати за дронове камикадзе.

Според прокуратурата дейността на баща и син Кузменко продължавала в периода от 2024-а до 17 февруари 2026 г. За това престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода до шест години и глоба до 200 000 лева.

Пловдивският окръжен съд сподели извода на районните магистрати, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение двамата украинци да са извършили престъплението, за което им е повдигнато обвинение. Но счете, че липсва опасност от укриване и от извършване на друго престъпление.

Определението е окончателно и не подлежи на протест и обжалване.