ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гидженов мина под мониторинг на УЕФА

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22365659 www.24chasa.bg

Гаранции от по 5000 евро за украинците, обвинени в износ на платки за дронове камикадзе от Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

4080
Андрей и Егор Кузменко Снимка: Никола Михайлов

Окръжният съд в Пловдив отмени взетата мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо украинските граждани Андрей и Егор Кузменко, обвинени че произвеждали и изнасяли изделия с двойна употреба - плати за дронове камикадзе. 

Според прокуратурата дейността на баща и син Кузменко продължавала в периода от 2024-а до 17 февруари 2026 г. За това престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода до шест години и глоба до 200 000 лева.

Пловдивският окръжен съд сподели извода на районните магистрати, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение двамата украинци да са извършили престъплението, за което им е повдигнато обвинение. Но счете, че липсва опасност от укриване и от извършване на друго престъпление.

Определението е окончателно и не подлежи на протест и обжалване.

Андрей и Егор Кузменко

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание