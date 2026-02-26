Осъдиха на 1 година и 4 месеца затвор мъж, шофирал с 2,29 промила алкохол

По внесен обвинителен акт на Софийска районна прокуратура е осъден на затвор мъж, шофирал с 2,29 промила алкохол в кръвта.

Я.К. е привлечен към наказателна отговорност за това, че 08.11.2025 г. около 10,30 часа е шофирал лек автомобил марка „Опел" по ул. „Искърско шосе" в гр. София с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,29 на хиляда. Наличието на алкохол е установено по надлежния ред с показанията на техническо средство с тест с „Дрегер 7510". Я.К. е извършил деянието след като вече е бил осъждан за идентично престъпление.

По случая е водено досъдебно производство за престъпление по чл. 343б, ал. 2 от НК. В хода на разследването са разпитани свидетели и са направени експертизи.

Разследването е приключило за 2 месеца с внасяне на обвинителен акт в съда.

Я.К. е признал вината си пред състав на Софийски районен съд и му е наложено наказание от 1 година и 4 месеца „лишаване от свобода" при първоначален общ режим, глоба в размер на 1022 евро и е лишен от право да управлява МПС за срок от 2 години и 6 месеца. Автомобилът „Опел", който е шофирал е отнет в полза на държавата.

Наказанието е наложено след споразумение и изпълнението му влиза в сила незабавно.