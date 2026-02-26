ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Без дронове на Трети март на връх Шипка

Ваньо Стоилов

По традиция честванията за Трети март на връх Шипка събират хиляди българи от двете страни на Балкана. Снимка: Ваньо Стоилов

Във връзка с честването на националния празник на Република България – 3 март, на 03.03.2026 г. на връх Шипка ще бъдат въведени засилени мерки за сигурност, съобщиха ог община Казанлък, която е тазгодишният домакин на тържествата.

Националната служба за охрана е отправила искане до Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация" за налагане на временна забрана за безпилотни летателни системи в района на Паметника на свободата.

Ограничението ще бъде в сила от 10:00 до 14:00 часа на 3 март 2026 г. и ще обхваща зона с радиус 10 000 метра и височина до 1680 метра над терена.

Мярката има за цел гарантиране сигурността на участниците и гражданите по време на тържествените прояви, поясняват от общината.

