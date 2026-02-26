Без дронове на Трети март на връх Шипка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Във връзка с честването на националния празник на Република България – 3 март, на 03.03.2026 г. на връх Шипка ще бъдат въведени засилени мерки за сигурност, съобщиха ог община Казанлък, която е тазгодишният домакин на тържествата.

Националната служба за охрана е отправила искане до Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация" за налагане на временна забрана за безпилотни летателни системи в района на Паметника на свободата.

Ограничението ще бъде в сила от 10:00 до 14:00 часа на 3 март 2026 г. и ще обхваща зона с радиус 10 000 метра и височина до 1680 метра над терена.

Мярката има за цел гарантиране сигурността на участниците и гражданите по време на тържествените прояви, поясняват от общината.