Столична община изказва съболезнования във връзка с трагичния инцидент с ватман

Столична община изразява своите искрени съболезнования към семейството и близките на ватмана, който днес загуби живота си по време на изпълнение на служебните си задължения.

По първоначална информация служителят е получил инфаркт по време на смяна в района на Румънското посолство. Последното му действие е било да задейства ръчната спирачка на трамвая, с което е предотвратил възможен по-тежък инцидент. Няма пострадали пътници.

Това е тежък и болезнен момент за колегите му, за системата на градския транспорт и за всички нас. Хората, които ежедневно осигуряват придвижването на стотици хиляди граждани, носят огромна отговорност и често работят при високо натоварване. Днешната трагедия ни напомня колко отговорна и рискова е тази професия.

В този труден момент изразяваме съпричастност към близките и колегите на починалия.