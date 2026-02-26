ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гидженов мина под мониторинг на УЕФА

Столична община изказва съболезнования във връзка с трагичния инцидент с ватман

Трамвай. Снимката е илюстративна. СНИМКА: Архив

Столична община изразява своите искрени съболезнования към семейството и близките на ватмана, който днес загуби живота си по време на изпълнение на служебните си задължения.

По първоначална информация служителят е получил инфаркт по време на смяна в района на Румънското посолство. Последното му действие е било да задейства ръчната спирачка на трамвая, с което е предотвратил възможен по-тежък инцидент. Няма пострадали пътници.

Това е тежък и болезнен момент за колегите му, за системата на градския транспорт и за всички нас. Хората, които ежедневно осигуряват придвижването на стотици хиляди граждани, носят огромна отговорност и често работят при високо натоварване. Днешната трагедия ни напомня колко отговорна и рискова е тази професия.

В този труден момент изразяваме съпричастност към близките и колегите на починалия.

