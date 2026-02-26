До 31 май US самолетите ще стоят на летище "Васил Левски" за натовски учения

Премиерът Андрей Гюров така и не дойде в парламента, въпреки че заради неговото отсъствие изслушването за самолетите на ВВС на САЩ бе отложено

Правителството е дало разрешение самолетите на Военновъздушните сили на САЩ да останат на летище "Васил Левски" в София от 17 февруари до 31 май 2026 г. Те са у нас за учение, свързано с подобряване на защитата на източния фланг на НАТО.

Това стана ясно по време на изслушването в парламента на министърът на отбраната Атанас Запрянов и външният министър Надежда Нейнски.

За изслушването в парламента трябваше да дойде и премиерът Андрей Гюров, но председателстващият заседанието Цончо Ганев от "Възраждане" съобщи, че заради работна среща това няма да стане. Не се яви и министърът на транспорта Корман Исмаилов, но неговото отсъствие не бе коментирано.

Заради това над час, след започване на изслушването, депутатите се караха в пленарната зала. От ИТН призоваха Гюров да бъде "задължен да дойде, да бъде доведен", и въпреки че предложението им бе прието със 122 гласа "за", премиерът така и не дойде в НС. Асен Василев обясни, че все още продължава срещата на Гюров с областните управители, но от ГЕРБ заявиха, че вече има прессъобщения от Министерския съвет, според които срещата е приключила.

В спора в зала най-активен бе Тошко Йорданов от ИТН, който предложи заседанието да бъде изместено в сградата на Министерския съвет и дори заговори за "отворената фонтанела на премиера". Заради това лидерът на "Промяната" Асен Василев поиска Йорданов да бъде отстранен от заседания на парламента за 3-дневен срок, но искането му не бе прието. Активни в дебата бяха и от ДПС-Ново начало, които също настояваха служебният премиер да се яви за изслушването.

Все пак депутатите изслушаха военният министър Атанас Запрянов, външният министър Надежда Нейнски и шефът на столичното летище Иван Димитриев.

"Прието е решение от Министерския съвет, с което е дадено разрешение на ВВС на САЩ да разположат у нас до 15 самолета в периода 17 февруари - 31 май. Дадено е и съгласие за съдействие при осигуряването на достъпа на военнослужещи до пистата", обясни министър Нейнски.

Тя обясни, че тези действия са част от усилията на НАТО за защита на източния фланг на Алианса и категорично не става въпрос за подготовка за реални военни действия, а за учение по правилата на военния съюз.

"Те са изцяло с логистична функция и нямат нападателни способности. Целта им е да подпомагат други военни самолети със зареждане във въздуха. Летището в София се използва като база, за паркинг, поради недостатъчен капацитет на военната база "Враждебна". След началото на войната в Украйна, руската агресия наложи по-засилената защита на Източния фланг на НАТО, засилване на отбраната, както засилени мисии за защита на въздушното пространство. Нарастват съюзните ни ангажименти за бдителност, включително и за провеждането на учения, затова се използват авиобазите в "Безмер" и "Граф Игнатиево", както и полигона в "Ново село", каза още външният министър.

Надежда Нейнски допълни, че има питане до Конституционния съд, според което за даването на такова разрешение на съюзническа държава, е достатъчно само решение на МС.

Военният министър Атанас Запрянов потвърди казаното от колежката си Нейнски, и допълни, че Министерството на отбраната и въоръжените ни сили са провеждали неведнъж подобни учения на летището в Пловдив, в авиобазите "Граф Игнатиево", "Безмер" и т.н.

"Те са част от плановите учения на НАТО, няма връзка с друго", категоричен бе Запрянов.

Той отново припомни това, което каза още в понеделник след заседание на Министерския съвет: Тези американски самолети се използват за зареждане на други летателни средства във въздуха. Нашите пилоти за изтребителите F-16 се учат на зареждане във въздуха в САЩ. Освен това, учението по никакъв начин не е свързано с преговорите на САЩ с Иран. Никой не е искал от България нито територия, нито някакво военно участие в хипотетична бъдеща операция.

"Не говорим за участие на летище София в учение, а за използване на свободна паркозона от него за самолетите. Това разполагане и учение по никакъв начин не засягат дейността на международното ни летище "Васил Левски", неговата планова дейност, планирането на полетите с предимство на гражданските полети, както е било досега, и не налага никакво затваряне на летището", каза още военният министър.

"500 души са технически и летателен състав, дошли с тези самолети. Няма други военнослужещи", заяви Запрянов.

Шефът на комисията по отбрана от ГЕРБ Христо Гаджев обясни, че още миналата седмица председателят на парламента Рая Назарян е изчела писмото от МО с решението да има учение на "до 15 военно-транспортни самолета и около 500 военнослужещи".

"Тогава също бе казано, че тренировките не са свързани с подготовка военни дейности", категоричен бе Гаджев. И за да се разсеят съмненията и притесненията, и сред депутатите, и сред гражданите, направи предложение да бъде направен ден на отворените врати, за да могат и медиите, и желаещите депутати "да се запознаят с дейностите, и за да не се споделят спекулативни твърдения".

Запрянов увери, че от военното ведомство вече планират да има ден на отворените врати в периода до края на май, докогато военните самолети на САЩ ще бъдат на "Враждебна".

"Съгласно Закона за отбраната, в моите правомощия е да взимам решения по предложение на военното ръководство за разрешение за такива учения с невоенна цел. Уведомил съм президента, премиера и председателя на НС. Това е процедурата, която изпълняваме при всички такива обучения, които изпълняваме. Това никога не е било обсъждано в МС, защото става въпрос за ангажимента ни към НАТО", каза още той.

"Аз съм от поколението политици, водили и други тежки дебати през годините, но от принципни позиции. Последователното стратегическо партньорство със САЩ е въпрос на консенсус между всички партии. Напомням, че поне по изявление на депутатите, всички подкрепят усилията за мир на президента Доналд Тръмп в Близкия Изток. Нека не се раздухват страховете в обществото, защото само ще създаде допълнително напрежение, от което никой от нас няма нужда", заяви Надежда Нейнски в края на изслушването, което продължи около 2 часа.