ОДМВР-Монтана получи писма от благодарни граждани

Жител на берковското село Боровци изказва благодарност на служители от охранителна полиция на Районно управление-Берковица, заловили този месец неправоспособен водач, блъснал с автомобила си в други две коли в селото и избягал от местопроизшествието. „Вашата готовност за съдействие, компетентност и загриженост са достойни за уважение и признателност", пише в писмото си единият от собствениците на пострадалите автомобили.

През януари т.г. възрастен жител на крайдунавския град останал неприятно изненадан при покупка чрез интернет. При поръчка от сайт на русенска фирма той получил градински инструмент, вместо уред за почистване на боя. Пенсионерът не успял да се свърже с фирмата, на която превел парите и потърсил съдействие от Районното управление в град Лом. Служителите посетили куриерската фирма и тя възстановила парите му. Ломчанинът сърдечно благодари за проявената експедитивност и професионализм.

В писмо до полицейската дирекция жителка на областния град разказва за оказаното й съдействие от двама служители от група „Патрулно-постова дейност" при Районно управление-Монтана. Навръх Никулден м.г. жената пътувала с лекия си автомобил към Монтана. В района на село Мърчево й прилошало поради заболяване. Същата вечер наблизо полицейски служители работели по случай със заловен шофьор, употребил алкохол. Жената водач спряла и помолила полицаите да я придружат до болница в град Монтана, където я чакал близък, който щял да я заведе на лекар. „Това не беше просто вечер. Това беше споделено пътуване към същността на човека. В труден за мен момент на пътя те реагираха незабавно – с онази човешка топлота, която вдъхва доверие и сила. Тяхното отношение ме трогна до сълзи и остави в мен усещането за признателност и уважение към тяхната отдаденост.", пише в писмото си получилата незабавно помощ жена.

Благодарствени писма са изпратени и в сектор „Пътна полиция" при ОДМВР-Монтана. Граждани благодарят на сътрудника по охрана и служителките от гишетата за добрите обноски и професионалното отношение към клиентите.