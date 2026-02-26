Задържаха под стража 23-годишен, обвинен за кражба

На 25 февруари 2026 г., в открито съдебно заседание, Окръжен съд – Монтана потвърди мярката за неотклонение „задържане под стража" по отношение на 23-годишния М. С. М., обвиняем за кражба, извършена в изпитателния срок на условно осъждане.

Пред Окръжен съд – Монтана делото е образувано по частна жалба на защитата на обвиняемия срещу определение на Районен съд – Лом от 18 февруари 2026 година, с което на М. С. М. е взета най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража".

М. С. М. е привлечен като обвиняем за това, че за времето от 10:00 ч. на 15 февруари 2026 г. до 08:00 ч. на 16 февруари 2026 г. в гр. Лом, в условията на повторност, в немаловажен случай, като разрушил преграда здраво направена за защита на имот (взломил катинар на входна врата на мазе), отнел от владението на Ц. Р. И. движими вещи – хранителни продукти в буркани и бутилки, както и чували с въглища, на обща стойност 291,91 евро. Престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 7 във връзка с чл.194, ал.1 от Наказателния кодекс (НК) – кражба извършена чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради, здраво направени за защита на лица или имот и в немаловажни случаи, ако е извършена повторно.

Пред съда защитата на обвиняемия поиска мярката му да бъде изменена в по-лека и заяви, че първоинстанционният съд не е отчел редица обстоятелства, които могат да обуславят една по-лека мярка.

След като се запозна с всички доказателства по делото и изслуша прокурора, обвиняемия и неговата защита, тричленен състав на Окръжен съд – Монтана обяви, че жалбата е неоснователна и не следва да бъде уважена. Въззивният съд споделя изцяло съображенията, изложени от районния съд. Според магистратите правилно първоинстанционният съд е приел, че е налице обосновано предположение, че М. С. М. е извършител на престъплението, в което е обвинен и за което законът предвижда наказание „лишаване от свобода". Въззивният съд намира за обоснован и изводът на районния съд за наличие на опасност М. С. М. да се укрие или да извърши друго престъпление. В конкретния случай той е привлечено в качеството на обвиняем за престъпление, извършено в условията на повторност, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление и към момента изтърпява условно осъждане, по което изпитателният срок все още не е изтекъл.

Определението на Окръжен съд – Монтана е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.