Общинските екипи извършват планирани дейности по поддържане на уличната мрежа и градската среда в Русе

Екипите на общинските предприятия и фирмите, отговорни за чистотата в града, днес работят по текущия график за поддържане на уличната мрежа и градската среда в Русе.

Служители на ОП „Комунални дейности" до обяд отстраняваха деформации по пътните платна на улиците „Проф. Баларев", „ Борислав", „Константин Иречек", „Пристанищна" ( около кръстовището с ул. „Ген. Радецки"), „Тунджа", „Рига" / последната спирка на автобусна линия 9/ , бул.„България", бул. „Славянски" на кръстовището с „Придунавски".

Следобед със студена асфалтова смес ще бъдат обработени и участъци от улиците „Студентска", „Неофит Рилски", „Иван Вазов", „Стефан Стамболов", бул. „Скобелев" и участък на спирка „Механотехникум".

„Консорциум Еко Русе Груп" днес мете, мие и почиства улични шахти. В плана за работа на служителите са включени бул. „Скобелев", бул. „Цар Освободител", ул. „Любомир Пипков", ул.„Църковна Независимост", ул. „Духовно Възраждане", ул. „ Райко Даскалов", ул.„Любен Каравелов", пресечките между бул. „Съединение" и ул. „Александровска", бул. „Хр. Ботев", улиците „Пирот", „Духовно Възраждане" и „Баба Тонка", „Митрополит Григорий", „ Плиска", „Доростол", кв. „Възраждане", бул. „Липник", улиците „Чипровци", „Рига", „Цар Калоян", „Борисова", „"Цар Освободител", „Сент Уан", „Даме Груев", бул. „В. Левски", бул. „Съединение" и Американското пазарче.

Почистване на шахти и миене се извършва по улиците „Плиска", „Доростол", „Околчица", „Тича", „Байкал" и бул. „Съединение", с цел по-добро отводняване и предотвратяване на локални наводнения при валежи.

Екипите на ОП „Паркстрой" метат алеи и събират изсъхнали клони в Парка на младежта и по бул. „Цар Освободител", като паралелно реагират и на сигнали, подадени на тел. 112.

Дейностите ще продължат поетапно и в следващите дни, като Община Русе ще осъществява ежедневния контрол върху изпълнението им.