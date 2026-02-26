Столична община ще закупи собствени цветни контейнери и техника за разделно събиране на отпадъци от опаковки

Столичният общински съвет прие предложението на Столична община за въвеждане на пилотен общински модел за организиране на разделното събиране на отпадъци от опаковки. Пилотът ще е в районите „Овча купел" и „Кремиковци".

С одобрения на днешното заседание доклад се дава ход на закупуването на нови собствени цветни контейнери и техника, с които общината реално ще поеме услугата чрез дружеството „Софекострой". Решението позволява част от средствата от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците да бъдат инвестирани в новата организация, която ще тества ефективността на директното общинско управление.

„В последните две години София се превърна в лидер на национално ниво на най-голямото усилие тази система да се промени. Срещнахме невиждан отпор, но не се отказахме. Просто няма да допуснем градът да бъде заложник на частни интереси", коментира кметът на столицата Васил Терзиев.

Той подчетра, че амбицията на Столична община е тази дейност да е изцяло общинска с времето. "Така ще докажем на практика, че либерализацията на сектора е най-доброто решение. Сегашният модел е изчерпан."