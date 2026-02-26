Акценти от 31-ото заседание на Общински съвет - Русе

Общинският съвет в Русе проведе своето 31-во редовно заседание на 26 февруари в зала „Свети Георги" на общината. Под председателството на акад. Христо Белоев съветниците разгледаха дневен ред от 36 докладни записки, като по 34 от тях бяха взети решения. Учредяването на право на ползване върху недвижим имот в полза на Спортен клуб по еърсофт „Номад" се отложи за следваща сесия, а предложеното допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет не събра необходимото мнозинство в зала.

Общинският съвет утвърди след успешно проведен конкурс д-р Стоян Стоянов за управител на „Медицински център 1- Русе" ЕООД за срок от три години. Приет бе и годишният отчет на Общинския съвет по наркотични вещества за 2025 г., отразяващ резултатите от превантивната дейност на институциите в общината.

Съветниците одобриха отпускането на временен безлихвен заем за енергийно обновяване на четири многофамилни жилищни сгради - блокове „Лена", „Ела", „Явор" и „Ильо Войвода". Средствата се осигуряват по Националния план за възстановяване и устойчивост и целят подобряване на енергийната ефективност и жизнената среда за жителите на тези сгради.

Приета бе Програмата за развитие на туризма за 2026 г., очертаваща стратегическите приоритети за утвърждаване на Русе като туристическа дестинация. Одобрено бе и кандидатстването на Общината с проектно предложение по Програмата за финансиране на младежките центрове в България за периода 2026–2028 г.

В сферата на имотната политика бяха взети няколко решения: одобрено бе безвъзмездното придобиване от държавата на сграда на Яхтклуба и на имот на бул. „Придунавски"; дадено бе съгласие за провеждане на търгове за продажба на имоти в селата Червена вода и Сандрово; учредено бе право на ползване в полза на Народно читалище „Г. Делчев 2009".

Общинският съвет прие решение за поемане на краткосрочен дълг чрез Фонд ФЛАГ ЕАД с оглед обезпечаване ликвидността на общински проекти. Взето бе решение и за разходването на месечните отчисления по Закона за управление на отпадъците за 2026 г., а съветниците се запознаха с информацията за изменения на бюджета към 31.12.2025 г. Одобрен бе временен безлихвен заем от 50 хил. евро в полза на СНЦ „Местна инициативна рибарска група Русе – Иваново – Борово", който подлежи на връщане в срок до 6 месеца или до 30 дни след постъпване на плащане по административен договор. Одобрени бяха и редица устройствени планове за имоти в различни местности на общината.

Следващото редовно заседание на Общинския съвет в Русе е насрочено за 26 март т.г.