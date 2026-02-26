ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гидженов мина под мониторинг на УЕФА

37-годишен без книжка бяга от полицията в Нова Загора, спряха го с шипове

След като била спряна принудително, колата на нарушителя била проверена за наркотици с помощта на полицейско куче. Снимка: ОДМВР в Сливен

В хода на полицейска операция, осъществена на 25 февруари на път ІІ-66 в района на община Нова Загора, са извършени действия по принудително спиране на лек автомобил, водачът на който е отказал да изпълни полицейско разпореждане, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Сливен.

Около 16,40 часа лекият автомобил „Ауди", управляван от мъж на 37 години, се е движил в посока Стара Загора – Нова Загора, когато му е подаден сигнал за спиране и извършване на проверка от екип на пътна полиция със служебен автомобил, с включен звуков и светлинен сигнал. Той не изпълнява разпореждането и увеличава скоростта. Последван е от полицейските служители, които подават сигнал на друг екип в близост. Лекият автомобил „Ауди" е спрян с помощта на лента с шипове за принудително спиране, преди да навлезе в село Караново и да причини произшествие.

Малко след това е извършена проверка на водача, при която се установява, че е неправоспособен, номерата на автомобила са издадени за друго МПС и отказва да му бъде извършена проверка за употреба на наркотични вещества. До момента шофьорът има регистрирани три отказа, за което са му наложени съответните административни санкции.

В задържането са участвали служители на сектор „Пътна полиция" - Сливен, РУ-Нова Загора, като при проверката на автомобила е използвано куче за откриване на наркотични вещества.

Мъжът е задържан за 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

