Протест срещу ветроенергиен парк затвори с трактори пътя Добрич-Крушари

Жители на община Крушари блокираха в четвъртък по обяд пътя за Добрич в знак на протест срещу изграждането на ветроенергиен парк в землищата на седем села от общината. „Над 40 трактора и и друга земеделска техника и стотици хора участваха в протеста", каза адвокат Владимир Калчев, председател на националната инициатива „Бялата лястовица", която настоява за мораторум върху изграждането на такива съоръжения в Североизточна България.

След това протестът се премести пред сградата на общината в Крушари, където започваше заседание на Общинския съвет. Първата точка в него докладна записка от трима общински съветници за отмяна на две решения на местния парламент от 2022 г., които дават възможност за реализиране на инвестиционното намерение за изграждане на ветрогенераторен парк. „Тези решения бяха отменени с единодушие от присъстващите 11 съветници. Присъстващите на заседанието жители на Крущари дори ръкопляскаха. Аз приложих към тази докладна и правни мотиви – пропуски в начина за изменение на подробните устройствени планове, кметските наместници на селата, където ще има перки, не са присъствали на заседанието на Общинския съвет през 2022 г., а това е задължително по Закона за местната администрация и местното самоуправление. Те трябва да имат становище, тъй като се отнася до начина на живот на населението", обясни Калчев.Инвеститорът може да обжалва това решения в съда, добави той.На 29 януари в село Крушари пак имаше срещу изграждането на вятърен парк „Лозенец".пред общината. На протеста присъстваха хора от всички населени места на общината срещу инвестиционно намерение за изграждане на 80 ветрогенератора на територията на седем села - Лозенец, Северци, Крушари, Загорци, Земенци, Бистрец и Полковник Дяково.