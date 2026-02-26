И ИТН се регистрираха за предстоящите избори

И ИТН се регистрираха пред ЦИК за предстоящите на 19 април избори. Направиха го шефът на парламентарната им група Тошко Йорданов, Павела Митова и Снежанка Траянска в 16 ч. днес с 5000 подписа.

"Подадохме 5000 подписа, но събрахме поне още толкова отгоре, просто процедурата пред ЦИК е много тежка. 5000 подписа са достатъчни. Отиваме на избори, българите решават", каза Тошко Йорданов.

"Ние сме ясни - с ясни, консервативни ценности. ИТН ще спре всякакви секти като тази на "Петрохан". Ще спираме всички опити за замитане на кабинета "Петрохан" по тази тема. Ще направим всичко възможно бюджетът да бъде балансен в следващия парламент", каза още той.

"ИТН ще защитава нормалното българско семейство, твърдо против сме гей браковете и осиновяването на деца от такива двойки. Имаме и твърда политика срещу всички нелегални мигранти, защото те въобще нямат място в страната. Това са стандартните неща, които една дясна, консервативна партия защитава, и ние го доказваме", допълни Йорданов.

От ИТН очакват да влязат в следващия парламент, противно на социологическите проучвания, излезли през последните дни.