Митничари заловиха над 15 000 фалшиви парфюма на известни марки

Фалшиви парфюми. СНИМКА: Агенция "Митници"

Общо 15 345 парфюма с надписи на известни търговски марки са установени след проверка на пратка с 11 палета от митнически инспектори от сектор „Митнически оперативен контрол" в отдел „Митническо разузнаване и разследване" при Териториална дирекция Митница София, съобщиха от Агенция „Митници". В придружаващите документи, стоките са описани като „авточасти", предназначени за доставка до Франция.

Има съмнения за нарушаване на правата върху интелектуалната собственост. По първоначални данни стоките са били предназначени за разпространение, чрез интернет магазини за козметика на територията на Западна Европа и Франция, допълват от Агенция „Митници".

Уведомени са представителите на защитените марки на територията на България. Те са потвърдили, че парфюмите нарушават права на търговски марки. За случая е уведомена и Софийската районна прокуратура.

Опит за митническа измама с естетични фризьорски продукти – екстеншъни (треси) за коса, предотвратиха митнически служители от сектор „Митнически оперативен контрол" при отдел „Митническо разузнаване и разследване" на Териториална дирекция (ТД) Митница – София, съобщиха от Агенция „Митници" по-рано днес.

Фалшиви парфюми. СНИМКА: Агенция "Митници"

