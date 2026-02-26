Шестокласник от Добрич намери 180 евро на улицата и ги върна на възрастна жена

Ученикът в 6 клас в средно училище "Свети Климент Охридски" в Добрич Енан намира около 180 евро на улицата близо до квартален хранителен магазин. Вместо да подмине, влиза в магазина и съобщава, че е намерил пари и иска да се открие собственикът им. В същия момент в магазина пазарува възрастна жена, която се готви да плати покупките си. Оказва се, че именно тя е изгубила сумата.

Жената споделя, че е излязла да плати битовите си сметки и е носела пенсията си. От ръководството на училището изказват благодарност към родителите на Енан за възпитанието и подкрепата, които стоят зад тази постъпка.