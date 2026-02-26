На работна среща обсъдиха скрининговите кампании за рак дебелото черво и на маточната шийка

Скрининговите кампании за рак дебелото черво и на маточната шийка обсъдиха ръководствата на Министерството на здравеопазването и на лекарския съюз. Това съобщават във Фейсбук от Министерството на здравеопазването. По време на работната среща служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски каза, че заедно с екипът му търсят прозрачност и ефективност, като целта е общественият ресурс да бъде използван по най-добрия възможен начин, както и гарантиране на навременния старт на скрининговите кампании.

Доц. Околийски подчерта, че предприетите действия за проверка на процедурите имат за цел да гарантират пълна прозрачност и да се направи оценка дали наличните средства могат да осигурят още по-голям обхват на програмите. За сериозно завишаване на цените при две обществени поръчки в Министерството на здравеопазването информира вчера служебният министър Околийски по време на брифинг в Министерския съвет. Това няма да възпрепятства началото на скрининга, който остава основен приоритет на Министерството на здравеопазването, се посочва в днешното съобщение.

От Българския лекарски съюз представиха разработените от експертите алгоритми за провеждането на двете програми, включително пътят на пациента. „Зад тези документи стои нашият експертен труд и смятам, че сме си свършили работата перфектно“, каза председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов.

Предстои разширена работна среща с представители на Българския лекарски съюз и на Националната здравноосигурителна каса, на която ще бъдат обсъдени организационните и техническите детайли, свързани с регистрирането на участниците в Националната здравноинформационна система, отчитането на резултатите и проследяването на ефекта от скрининга.