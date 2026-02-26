Общинският фонд „Култура“ в Шумен финансира 49 проекта за близо 55 хил. лв. през 2025 г. Това се посочва в Годишния отчет за дейността на Общински фонд „Култура“ за изминалата година.

Документът бе приет в рамките на дневния ред на сесията на 26 февруари.

За периода от 1 януари до края на 2025 г. са постъпили 53 проекта за 118 119,96 лв. Бюджетът на Фонда е 80 хил. лв. годишно. Финансираните 49 проекта са за 54 897,36 лв., се казва в документа. Един проект не е изпълнен поради отказ от подписване на договор за финансиране.

Сесията на Фонда е подкрепила проекти в две направления – Детско и младежко творчество и Творчески Шумен 2025 г.

По първото направление – Детско и младежко творчество – са постъпили 22 проекта, а 20 са одобрени. Те са в областта на изкуствата, фолклора, събирането, драматизациите и заснемането на приказки, парад на талантите, проекти в областите на историята, обичаите и наследството, ярките личности и културата на Шумен. Финансирани са и проектни предложения за изработка на носии и костюми, участия във фестивали и конкурси, различни сценични изяви, инициативи в областта на науката на обща стойност 19 500 лв.

По второто направление - Творчески Шумен 2025 г. – са финансирани 30 проекта за 35 637,36 лв. Те са инвестирани от Фонда в насърчаване на индивидуални и групови кандидати в областите на изобразителното изкуство – 13 изложби, участия в творчески инициативи, флашмоб и конкурси, кулинарни фестивали, издаването на краеведски справочник и книги, празнични концерти и музикални прояви, популяризиране на българските традиции, носии и обичаи и др.

Така общата сума, инвестирана в култура от Фонда, възлиза на близо 55 хил. лв.