Общинският съвет прие отчета за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на сесията на 26 февруари

За 2025 г. в община Шумен са почистени над 70 нерегламентирани сметища и замърсявания, като това е основен проблем не само през изминалата година. В различни кампании за почистване на населените места са се включили над 2000 участници. Събрани са 13 тона смесени отпадъци и 5,5 тона текстил.

Това се посочва в Годишния отчет за изпълнение през 2025 г. на мерките, включени в Програма за управление на отпадъците на Община Шумен с период на действие 2021 – 2028 г. Отчетът бе приет от Общинския съвет на сесията на 26 февруари като част от дневния ред.

По Плана на действие към Програмата за предотвратяване образуването на отпадъци се посочват извършените дейности и мерки през 2025 г. Сред тях са проведените кампании за събиране на текстил, които събраха над 5,5 тона. Включени до 2028 г. са организирането на редовни кампании с образователна цел за събиране на текстил, хартия и картон от учебни заведения в община Шумен.

Продължават дейностите по поддържане на съществуващите и изграждане на нови чешми за питейна вода в обществени пространства като мярка за намаляване на използването на бутилирана вода и образуването на отпадъци от опаковки. В отчета е посочено, че по инициативата „Нов живот за старите чешми“ са реновирани през 2025 г. чешма №2 по пътя за с. Лозево, на стената до Томбул джамия, до Часовниковата кула, по пътя между кв. „Макак“ и с. Царев брод, чешмата „Лъвчето“, „Огледалната чешма“ на ул. „Г. С. Раковски“, като продължава работата и по други чешми.

Проведени са срещи и различни инициативи за повишаване на осведомеността на учениците за предотвратяване образуването на отпадъци в началното, основното и средното образование. Сред тях е и кампанията „Екоклас 2025“, в която са събрани над 4,7 тона отпадъци от пластмаса и алуминий.

В Плана за действия към Програмата за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци се посочва, че заедно с годишните справки за данъчни задължения се предоставя на гражданите информация за системите за разделно събиране на отпадъци. Ще продължат и проверките за изпълнение на изискванията за разделно събиране и предаване на отпадъците от търговски, административни, стопански и други обекти, както и за изпълнение на сключени договори с фирми за събиране и рециклиране на боклука.

Ежегодно до 2028 г. е заложено и провеждане от Общината на информационни кампании за разделно събиране, подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци. Финансирането ще се осъществява от общинския бюджет, чрез Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 и от други източници.

В Плана са заложени и други дейности като оползотворяване на строителни отпадъци чрез рекултивация на нарушени терени, провеждане на обществени поръчки, които за 2025 г. са общо 45 броя за рехабилитация, основен ремонт и реконструкция на пътища в изпълнение на изискването за влагане в строежите на рециклирани строителни материали.