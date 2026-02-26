Съдът в Хасково остави в ареста тримата мъже, обвинени в контрабанда на над 11 кг кокаин и 5 кг злато

Окръжният съд в Хасково определи марка за неотклонение „задържане под стража" спрямо трима мъже, обвинени в контрабанда на 11,180 кг кокаин на стойност 1,029 млн. евро и 5,2 кг златни отливки на стойност 402 983 евро през Граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево", съобщиха от пресслужбата на съда.

Шофьорът на товарен автомобил Айхан Харпутлу (53 г.) бе арестуван на 22 февруари, след като при митническа проверка на пункта с рентген и митничарско куче първо в шофьорската кабина на камиона с цветя от Нидерландия за Турция през България са установени 10 пресовани пакета с наркотика. Впоследствие при личния обиск в джобовете на якето му са намерени и отливките от жълт благороден метал.

С активното съдействие на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" впоследствие са задържани и двама предполагаеми съучастници в незаконния трафик - турският гражданин Ферхат Уайр (37 г.) и българският Денис Рамаданов (24 г.)

На днешното заседание съдът отчете, че и тримата обвиняеми са с чисто съдебно минало, с добри лични характеристични данни и без регистрирани други противообществени прояви, а освен това двамата турски граждани са проявили коректно процесуално поведение при задържането им, информира БТА.

Въпреки това обаче съдът отчете тежестта на извършеното престъпление, което се отличава с висока степен на организираност и е с участието на много лица, а количеството и стойността на пренасяното наркотично вещество са големи, което сочи на висока степен на обществена опасност на деянието. Освен това двама от обвиняемите са чужди граждани и нямат никаква трайна свързаност със страната ни. Под внимание бе взето и че наказателното производство е в съвсем начален етап, предстои извършването на още процесуално-следствени действия.

Определението на съда може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативния съд в Пловдив.