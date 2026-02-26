ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Надежда Нейнски: В МВнР работят 56 дипломати в пенсионна възраст


Надежда Нейнски СНИМКА: Пресцентър на МВнР

В МВнР работят 56 души в пенсионна възраст с дипломатически ранг, съобщи служебният министър Надежда Нейнски

Министърът отговори на въпрос от народния представител от „Продължаваме промяната – Демократична България" Атанас Славов. Отговорът е публикуван на сайта на парламента.

Общо 21 от тях са на ръководни длъжности и заемат длъжността „ръководител на задгранично представителство", а останалите 35-ма заемат координационни и експертни дипломатически длъжности. През 2025 г. трима от тях са изпратени в дългосрочни задгранични и командировки, съобщава БТА.

Според Закона за дипломатическата служба ръководител на задгранично представителство е посланикът или постоянният представител на България при международните правителствени организации.



