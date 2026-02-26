Смениха директора на полицията в Смолян

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Областната дирекция на полицията в Смолян е с нов директор. Със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев на поста е назначен старши комисар Костадин Пачеджиев. Пачеджиев потвърди за назначаването му на поста пред "24 часа", но все още не е уточнено кога точно ще влезе в дирекцията.

Пачеджиев е системата на Министерство на вътрешните работи от 1998 г. През годините преминава през редица изпълнителски и ръководни длъжности в структурите на областната дирекция, както и в национални служби за сигурност.

Като служител на МВР многократно е награждаван за постигнати високи професионални резултати.

Пачеджиев оглавяваше дирекцията от април 2022 г. до август 2023 г., когато на негово място беше назначен старши комисар Цветан Цанков.