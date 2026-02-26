ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Смениха директора на полицията в Смолян

Валентин Хаджиев

Ст. комисар Костадин Пачеджиев /вляво/ заема мястото на ст. комисар Цветан Цанков /вдясно/. Снимка: Валентин Хаджиев

Областната дирекция на полицията в Смолян е с нов директор. Със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев на поста е назначен старши комисар Костадин Пачеджиев. Пачеджиев потвърди за назначаването му на поста пред "24 часа", но все още не е уточнено кога точно ще влезе в дирекцията.

Пачеджиев е системата на Министерство на вътрешните работи от 1998 г. През годините преминава през редица изпълнителски и ръководни длъжности в структурите на областната дирекция, както и в национални служби за сигурност.

Като служител на МВР многократно е награждаван за постигнати високи професионални резултати.

Пачеджиев оглавяваше дирекцията от април 2022 г. до август 2023 г., когато на негово място беше назначен старши комисар Цветан Цанков.

Ст. комисар Костадин Пачеджиев /вляво/ заема мястото на ст. комисар Цветан Цанков /вдясно/.

