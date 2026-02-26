Бившият министър Валентин Радев за US самолетите в София: Никой няма да ни вкара във война

Бившият министър на отбраната и на вътрешните работи Валентин Радев призова обществото да не се тревожи от американските военни самолети на летище "Васил Левски" в София.

"Никой няма да ни вкара във война. Това са самолети на наш стратегически партньор, които провеждат планирани тренировки. Подобни дейности се извършват съгласно съюзническите ни ангажименти - каза Радев пред NOVA News. - Ние нямаме американски бази - базите са български. Съвместните тренировки подобряват подготовката и сигурността ни. Присъствието на съюзнически сили означава по-голяма защита, а не обратното".

Той коментира и смяната на главния секретар на МВР Мирослав Рашков, който заяви, че причина за отстраняването му е опит "да се заметат следи по случая "Петрохан":

"Не е ненормално, нито изненадващо той да каже, че е "сменен заради случая Петрохан". Изгледах какво се случи в парламента в сряда и също останах с подобно убеждение. Колегите, които присъстваха, са професионалисти и са по-въздържани в изказванията си. Аз обаче му вярвам - вероятно има усещане, че нещо не е наред. Говори се за натиск - викане по кафенета. Това очевидно е движение в определена посока. Той изразява усещането си, че става дума за политическа сила и че настоящият вътрешен министър си позволява натиск върху разследващите. Щом го казва, вероятно има основания".

По повод срещата на вътрешния министър с шефа на „Криминална полиция" Ангел Папалезов в ресторант Радев попита: "Първо - защо изобщо го вика?".

По думите му министърът със сигурност знае повече от това, което е публично известно и което прокуратурата е разрешила да бъде оповестено. "Един интелигентен човек от системата, който следи медиите и информацията в интернет, разбира, че подобна среща не е случайна. Аз през цялото време си мислех, че го вика за нещо друго - да има натиск върху него. Да му каже да внимават какво правят", подчерта Радев.

И припомни, че на следващия ден, на "среща с повече служители, министърът казва две основни неща - да се работи обективно и по всички версии". "С това той косвено внушава, че разследването може би не е достатъчно обективно или че не се разглеждат всички възможни версии. Подобно изказване може да породи съмнения", коментира той.

Радев призова "хората да вярват на институциите". "В разследванията участват много хора - разследващи полицаи, експерти, прокурори, съдебни лекари. Това не са един или двама души. Картината се изгражда от множество експертизи и мнения. Случаят е изключително тежък и необичаен. Самите разследващи казват, че подобно нещо не се е случвало. Обществото трудно възприема факти, които звучат шокиращо. Когато трагедията е толкова голяма, емоциите са силни, а версиите - много", обясни той.