Министър Ангелина Бонева: Не сме усвоили нито едно евро от фонда за справедлив преход за регионите в размер на 600 милиона

Ангелина Бонева СНИМКА: Пресцентър на министерството на регионалното развитие и благоустройството

България не е усвоила нито едно евро от фонда за справедлив преход за регионите в размер на 600 милиона евро.

Това съобщи в Брюксел служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева, която участва в конференция, посветена на подпомагането на страните, граничещи с Украйна и Беларус, съобщи БНТ.

Според Бонева, Европейската комисия е обещала да помогне, за да може страната ни да усвои средствата. Служебният регионален министър обеща европейски средства да има, дори да няма нов държавен бюджет.

Ангелина Бонева смята, че липсата на комуникация е сред основните причини за освобождаването на председателя на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" Йордан Вълчев.

"Липса на комуникация с мен като министър на регионалното развитие и благоустройството и определено липса на комуникация с гражданите по отношение на предстоящите празници. Организацията на трафика я поех на ръчно, днес ме замества друг заместник-министър, който също на ръчно е поел. Целта е българи и гърци да пътуват нормално в тези споделени дни, които предстоят на празници. Децата имат ваканции, не може точно сега да се правят ремонти, които не са одобрени от мен. Това трябваше да бъде комуникирано с мен. Това е основната причина това да се случи", каза Бонева.

