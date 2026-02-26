ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Започва независимо разследване за потъналия рибарски кораб край Маслен нос

Рибарски кораб. Снимка: Архив

Националният борд за разследване на произшествията във въздушния, водния и железопътния транспорт ще извърши независимо разследване на причините, довели до инцидента с риболовния кораб ВН 8112 в акваторията на Черно море.

Разследването ще започне след предоставяне на всички документи и материали от компетентните институции, съобщава Би Ти Ви.

Риболовният кораб потъна преди седмица край Созопол.  Корпусът му е цял, без нарушения и следи от удари. Не са открити телата на членовете на екипажа. Всички материали от огледите ще бъдат предадени на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.

В дейностите по обследване на плавателния съд участваха водолазни групи от Флотилия бойни и спомагателни кораби, Военноморска база Варна и Военноморска база Бургас. Използвано е специализирано оборудване - дистанционно управляем подводен апарат SRS Fusion.

