Европрокурор Георгиева препраща към Кьовеши да обяви сериозното й нарушение за уволнение

Сънародничката ни почти година не получава заплата, защото бе отстранена от поста, след като от Люксембург образуваха дисциплинарно производство заради нейни действия по делото за разширяване на газохранилището "Чирен"

Лаура Кьовеши ще падне в българския казан, в който виновни се изпират, а невинни биват удавяни, ако не посочи конкретна причина защо иска българският европрокурор да бъде уволнен.

От офиса на Европейската прокуратура в Люксембург лаконично написаха в сряда вечерта, че “намират Теодора Гергиева за виновна” и че не е изключено тя да бъде освободена. Подобно отстраняване от този пост е прецедент в 6-годишната история на институцията.

БНТ напомни, че срещу Георгиева бе образувано дисциплинарно производство заради действията ѝ по делото за разширяване на газохранилището “Чирен” и тя бе временно отстранена от длъжността европейски прокурор.

Становището, че Георгиева е “виновна”, е на Дисциплинарния съвет,

в който участват служители на европейските институции. Отлагат обаче решението, защото нарушението било сериозно и може да се стигне до уволнение. Заради това Лаура Кьовеши е информирала Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия по казуса. Те могат да сезират Съда на Европейския съюз, който може да освободи прокурор заради сериозно нарушение. Колегията може да я накаже по-леко, например със забележка. Теодора Георгиева

“Преди да приложи по-лека санкция, Европейската прокуратура трябва да даде възможност на тези институции да решат дали считат за уместно да поискат освобождаване от длъжност на въпросния европейски прокурор”, пишат от офиса на Кьовеши.

Часове по-късно Теодора Георгиева препрати медиите да питат Европейската прокуратура какво е това “сериозно нарушение”.

“Няма конкретно обвинение, има бланкетна форма за сериозно нарушение. Знам какво има като факти. Дисциплинарната комисия от 5 уважавани и опитни съдии е взела решение, че трябва да се наложи забележка”, коментира Георгиева казуса в четвъртък.

Ако Европейската комисия, Европарламентът или Съветът на ЕС откажат да искат уволнението ѝ от съда, тя ще бъде наказана от Кьовеши, но ще бъде възстановена на поста. Ако същите институции решат да искат уволнението ѝ, съдът може да го приеме или да откаже. Откакто е отстранена през март 2025 г., Георгиева не получава заплата.

От съобщението на Европейската прокуратура става ясно, че дисциплинарното дело е за нейни сериозни нарушения. Неофициално се знае, че е била активна по разследванията за разширяването на “Чирен” и за пристанището фантом във Варна, за което обвиняем е бившият кмет на морската столица Иван Портних. Тези дела се водят от делегирани европейски прокурори, които имат офис в България, а Георгиева е част от колегията в Люксембург.

Георгиева беше отстранена временно от поста в края на март 2025 г.,

като тази мярка е най-строгата срещу всеки риск или усещане за нарушаване на интегритета на разследванията. Тогава стана ясно, че се разследва обществена поръчка за разширение на газохранилище “Чирен” по споразумение между “Булгартрансгаз” и Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда.

Поръчката за разширението на газохранилището беше спечелена от консорциум от фирми, но те се отказаха. Тогава държавната “Булгартрансгаз” сключи договор с друг консорциум, който беше класиран на второ място. Бяха изплатени около 600 млн. лв. Въпреки това разширението на газохранилището не беше завършено, договорът беше прекратен, а 80 млн. лв. от европейското финансиране по проекта бяха върнати на Брюксел.

На 24 март 2025 г. Георгиева дори призова изпълнителния директор на “Булгартрансгаз” Владимир Малинов да се яви в офиса на Европрокуратурата в София, но той не го направи, тъй като бил в болнични. Неофициално се лансира причина да бъде извикан на разпит - от съобщение на Европейската прокуратура стана ясно, че с подписа на разследваното длъжностно лице е бил променен договорът, с който фирмите ще копаят с по-евтин, но по-опасен метод, а щетата за европейския бюджет е 78 млн. евро.

Тогавашните МВР шеф и енергиен министър Даниел Митов и Жечо Станков увериха депутатите на изслушване в парламента, че няма данни за възпрепятстване на разследването на Европейската прокуратура. Жечо Станков обясни, че от “Булгартрансгаз” са оказвали пълно съдействие на разследващите органи, като са подсигурили двукратно предаване на информация.

А в свое изявление самият Малинов коментира, че обществената поръчка за сондажна дейност в газохранилището “Чирен” е била изпълнена според всички изисквания, както и че е била извършена проверка от АДФИ, като не са установени нарушения.

Жегата около българския европейски прокурор започна 3 месеца преди нейното отстраняване. В началото на февруари 2025 г. тя участва в дискусия, организирана от Българския институт за правни инициативи с директор Биляна Гяурова-Вегертседер. Там съобщи, че няколко свидетели, които са разпитвани по дело на Европейската прокуратура, били уволнени от държавна служба. Освен това МВР отказвало да изпълнява съдебно решение за претърсване и изземване. Пак неофициално се разбра, че става дума за казуса “Чирен”.

Три седмици след този форум майка ѝ почина при пожар в къщата си

в село до Ловеч. Заради съмненията, че това може да не е случайно, Лаура Кьовеши поиска от МВР да назначи охрана на Георгиева. След разследване на пожара прокуратурата обяви, че няма насилствена смърт.

На 11 март 2025 г. до медиите беше изпратен клип от охранителна камера, на който трима души си говорят. Единият от тях е лобистът в съдебната власт Петьо Петров - Пепи Еврото, изчезнал безследно 2 г. по-рано. В уточнение към видеото бе посочено, че жената срещу него е Теодора Георгиева. Записът е от 13 януари 2020 г., когато Георгиева е съдия в Административния съд - София-град, и един от кандидатите за поста европейски прокурор. По това време Пепи Еврото още не беше осветен като основен герой за търговия с влияние в съдебната власт с филма “8-те джуджета”. “По време на срещата аз и Теди се договаряме как тя от трети класиран кандидат за европрокурор може да стане първа чрез отстраняване на първите двама класирани”, пишеше в обяснението към видеото, изпратено от анонимен автор.

Според самата Георгиева видеото е разпространено като компромат срещу нея, като преди това е била предупредена през посредници да не обвинява Малинов. Последва скандал с обвинения към политици, че я притискат заради разследването “Чирен”.

Практиката на Европейската прокуратура е да не съобщава подробности около делата си, но в този период Георгиева говори пред медии с имена и факти. Още на следващия ден от офиса на Кьовеши в Люксембург обявиха, че временно е отстранена от поста си и започва проверка. По-късно проверката прерасна в дисциплинарно производство, което приключи, а окончателното решение предстои да вземат европейските институции.

След публикуването на клипа с Пепи Еврото Софийската градска прокуратура се самосезира и възложи на Комисията за противодействие на корупцията да провери как е излъчена и назначена Георгиева. Комисията вече е закрита, а от проверката няма резултат.

След края на мандата си през юли Теодора Георгиева може да бъде възстановена на длъжността съдия в Административния съд.