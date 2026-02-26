Сарафов или друг? 6 часа спорове във ВСС, но ще реши колегията на прокурорите (Обзор)

Пленумът остави без разглеждане искането на служебния правосъден министър, защото прецени, че не е компетентен да се произнесе

Докато кадровиците дебатираха, протестиращи опитаха да влязат в кабинета на обвинител №1, наложи се да дойде и жандармерия

След 6 часа дебати, като всяко изказване бе минимум 30 минути, и много цитиране на алинеи и параграфи Пленумът на ВСС реши, че не може да се произнесе по искането на служебния правосъден министър Андрей Янкулов да определи нов и.ф. главен прокурор.

Кадровиците единодушно приеха да изпратят въпроса на компетентния орган - Прокурорската колегия на ВСС.

Решението не бе изненадващо, защото след промените в конституцията през 2015 г., когато съветът беше разделен на две колегии, пленумът се занимава само със сградите, имуществото и бюджетни въпроси, а кадровите са оставени за Съдийската и Прокурорската колегия. Точно затова и Съдийската определи преди пет месеца и.ф. шеф на ВАС. А през юни 2023 г. Прокурорската пък назначи Сарафов за и.ф. главен прокурор. Активисти на БОЕЦ атакуват коридора към кабинета на главния прокурор.

Още повече че по темата кадровиците вече дебатираха през 2023 г., когато въпросът кой решава за и.ф. главен прокурор, бе поставен от тогавашния правосъден министър Атанас Славов. След като Прокурорската колегия определи Сарафов, Славов атакува решението във ВАС. Съдът обаче каза, че няма правен интерес. И това решение на ВАС беше много пъти споменавано по време на дебата във ВСС в четвъртък.

Самият министър Янкулов призна, че през последните дни често го питали защо поставя назначаването на нов и.ф. главен прокурор на вниманието на пленума.

Той обясни, че трябвало да реагира много бързо, виждайки нетърпимата ситуация, при която много съдилища не признавали легитимността на главния прокурор Янкулов напомни, че Сарафов е поел два ясни ангажимента пред ВСС. Първият бил “да извади прокуратурата от калния терен на политиката”. Според министъра последвалите събития не доказали изпълнението на тази заявка. Вторият ангажимент бил да разплете казуса с “Осемте джуджета”, но и това не изпълнил. Протестиращи окупираха четвъртия етаж на Съдебната палата, където е кабинетът на Сарафов.

След това целият дебат се завъртя на тема кой е компетентен да назначава и.ф. главния прокурор. Единствено Атанаска Дишева от Съдийската колегия застъпи виждането, че това е пленумът.

Огнян Дамянов от Прокурорската колегия припомни решението им, че разпоредбата изпълняващият функциите да е в рамките на 6 месеца няма обратно действие и препотвърждава определянето на Сарафов за и.ф. главен прокурор.

Той посочи и друг факт - поради изтеклия си мандат този ВСС не може да избере титулярен главен прокурор. И ако беше приложено правилото за 6-те месеца, то от 2023 г. досега е щяло да има шестима и. ф. главни прокурори.

Шефката на ВКС Галина Захарова пък призова Прокурорската колегия да преосмисли решението, с което Сарафов беше определен за и.ф. главен прокурор. Тя се аргументира с позицията на прокуратурата, след като стана ясно, че съдии от ВКС отказват да гледат негови искания за възобновяване на дела. В тази позиция имало недопустими квалификации към съдиите.

Цветинка Пашкунова от Съдийската колегия пък напомни, че по темата дали Сарафов е законен, има и дело в Конституционния съд. И попита дали не трябва да се обсъди възможността, че когато има висящо дело в КС, административният орган спира решаването на даден казус и чака произнасянето на съда. На което Атанаска Дишева ѝ опонира да не подсказва на Прокурорската колегия как да действа. Служители на Съдебната охрана пазят пред кабинета на главния прокурор.

Не е изключено точно това да се случи - докато не се произнесе КС, кадровиците да не предприемат нищо.

Поне досега практиката на ВСС е била такава.

Преди началото на заседанието пред сградата на ВСС протестриха от “Правосъдие за всеки” и сдружението БОЕЦ. Малко по-късно част от хората се насочиха към Съдебната палата, където на четвъртия етаж се намира кабинетът на Борислав Сарафов. Те безпроблемно влязоха в сградата, тъй като е със свободен достъп. Кабинетът на Сарафов се пазеше от Съдебна охрана. От БОЕЦ поискаха до пет минути да им се яви и.ф. главният прокурор или някои от заместничките му. Когато това не стана, започнаха да мятат яйца и да опитват да влязат. Наложи се и намеса на жандармерията. Към 11,30 ч протестиращите напуснаха Съдебната палата и обстановката се успокои.