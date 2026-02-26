Съдът го разреши, но трамвай може да спре 215-метровия небостъргач в София (Обзор)

Терзиев: Ще продължим да се борим, ще защитим интересите на софиянци

Кметът спешно да издаде нова заповед, за да няма строителство, поиска "Спаси София"

Ще има ли София скоро нова най-висока сграда, или общината ще успее да спре строителството на 215-метровия небостъргач на бул. “Черни връх”? Темата отново разбуни духовете на “Московска” 33, след като преди дни стана ясно, че Административният съд - София-град, отмени заповедта на кмета Васил Терзиев за служебно изменение на плана за застрояване на терена, предвиден за изграждане на 55-етажната Paradise Tower.

От общината вече обявиха, че ще обжалват решението пред Върховния административен съд.

Кметът Терзиев обаче има и план Б. На въпрос на “24 часа” дали общината има и други ходове, с които да се опита да спре строителството на 215-метровия небостъргач, ако ВАС потвърди решението на по-долната инстанция, Терзиев бе категоричен, че вече се работи по подготовката на нова заповед. Кметът Васил Терзиев се зарича да не спре да се бори и да защити интересите на столичани.

“Няма да се откажем да докараме нещата докрай. Както направихме с къщата на Вълка (след 5 г. процедурни хватки общината успя да събори незаконната постройка на яз. “Искър” през миналата година - б.а.), където всички се съмняваха ще стане ли и дали няма да ни преборят с всякакви административни хватки. Както стана и със завършването на бул. “Тодор Каблешков” и с много други проекти. Няма да спрем да се борим за това, което смятаме, че е правилното решение за града, с всички средства, които имаме”, отсече Терзиев.

По-рано от “Спаси София” го призоваха освен да обжалва решението, общината спешно да подготви

нова заповед за промяна на подробния устройствен план,

с която да докаже обществена необходимост от продължаване на бъдещото трамвайно трасе по бул. “Тодор Каблешков” към бул. “Черни връх”. Така ще намали параметрите на позволеното застрояване на терена, на който се предвижда да се изгради небостъргачът. Борис Бонев и Росица Николова предлагат решение на казуса чрез бъдещоно трамвайно трасе.

Решението на съда не означава, че бъдещата кула е законна, а че имаме един изключително порочно и нефелно написан административен акт, коментира Борис Бонев. Според него заповедта е отменена, защото липсва графична част, указания какво да се проектира в новия подробен устройствен план и др. Той напомни, че още през март миналата година от “Спаси София” са изпратили становище как строителството на небостъргача може да бъде спряно.

Според единствения архитект в СОС - Росица Николова, в момента проектът заобикаля общия устройствен план и това, което там законово може да се построи, е около 20 000 кв. м, а с тази височина говорим за над 120 000 кв. м.

“Предлагаме по служебен път да се види какъв е транспортният анализ, дали има нужда от преосмисляне на регулация, респективно на застрояването на този имот. Законът казва, че трябва да се докаже обществена нужда. Затова предложихме планираното бъдещо трамвайно трасе на бул. “Тодор Каблешков” да се свърже с това на трамвай номер 10. Според наши проучвания този трамвай би се ползвал от 55 хиляди пътници - това е обществена нужда”, подчерта арх. Николова.

Освен това при ъглови имоти, които са на калкан, има възможност за неограничено застрояване. В случая това става чрез топла връзка между търговския център и бъдещия небостъргач. Според арх. Николова общината може да посочи, че

липсва обществена нужда от подобна топла връзка

и така имотът да не е ъглов, а параметрите на застрояване да се ограничат.

Иначе самата процедура за изграждане на 215-метровата кула стартира в края на октомври 2016 г. Тогава обаче проектът е върнат за доработване, а забележките са свързани с липсата на анализ за визуалната намеса на сградата в градската среда, липса на обосновка на транспортния достъп и анализ дали инфраструктурата в района ще издържи бъдещото натоварване.

Година по-късно обаче нов инвеститор изкупува няколко парцела и ги обединява в един. През януари 2017 г. експертният съвет към общинското направление по архитектура и градоустройство одобрява проекта, след като постъпва анализ на трафика. Според данните небостъргачът ще генерира около 1/3 от общия трафик, или около 1000 автомобила. Проектът тогава предвижда търговска, жилищна и офис част, а на последния етаж - панорамна площадка. През април 2017 г. СОС приема и промяната в подробния устройствен план на местност Кръстова вада, а през 2018 г. е издадена виза за строеж.

През миналата година, докато течеше конкурсът за избор на главен архитект на София, пък в публичното пространство се появи снимка на сочената още тогава за фаворит Богдана Панайотова с инвеститора на бъдещия небостъргач Давид Михайлович в ресторант. Впоследствие вече избраната за главен архитект Панайотова обясни, че е

обядвала със свой приятел и инвеститорът се появил случайно

Тя категорично отрече твърденията, че на тази среща се е договаряло издаването на разрешение за строеж на сградата.

И на 25 април 2025 г. подписа мотивиран отказ за съгласуване и одобряване на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж за 215-метровия небостъргач. Тогава тя обяви, че с “встъпването ми в длъжност стартирахме пълна проверка на законосъобразността на издадените до момента административни актове, включително подробния устройствен план, одобрен от СОС през 2017 г.”.

Освен това експертен екип е анализирал внесения идеен проект за съответствие с действащото законодателство и нормативни изисквания - от устройствените показатели през транспортната достъпност до елементите на околната среда. Тогава Панайотова обяви, че “представеният транспортен анализ не доказва възможността за реализация на предвиденото застрояване, включително по отношение на пропускателната способност на уличната мрежа към настоящия момент. Силуетите на сградата не съответстват на работния устройствен план, одобрен от СОС. Броят на паркоместата в проекта не отговаря на изискванията на Закона за устройство на територията”.

След това през юли кметът Терзиев внесе в СОС доклад за изменение на подробния устройствен план на терена, който предвиждаше

там да не може да има сграда, по-висока от 26 метра

Оказа се обаче, че в залата нямаше кворум точно за тази точка и СОС не се произнесе. Въпреки това заповед за промяна бе издадена от кмета, а инвеститорът я обжалва в съда. От решението на съда за отмяната ѝ става ясно, че според експертиза на вещо лице действащият план позволява да бъде построена сграда с разгърната застроена площ от около 91 650 кв. м, а според общия устройствен план застрояването трябва да е 4 пъти по-малко. Затова по-рано от общината заявиха, че “решението на съда се основава на формализъм и не взема предвид голямата картина, която определя как ще се развива строителството в града”.