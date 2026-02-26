Юлиян Попов: Отказах на хората на Калушев да се поднови меморандумът с тях

"Хора от групата на Ивайло Калушев идваха при мен. Отказах да подновя меморандума. Дойде Ивайло Иванов. Проведох разговор с него. Той искаше да се поднови споразумението. Казах му, че няма как. Каза, че е член на международна организация на рейнджърите".

Това заяви служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов в предаването "Лице в лице" по Би Ти Ви. По времето на посещението на Ивайло Иванов, той заема същата длъжност.

„Няма подобни споразумения с други неправителствени организации като меморандума с Ивайло Калушев на Петрохан", заяви още той.

„Меморандумът е напълно необвързващ, но когато имаш един лист хартия, а отдолу е подписът на министъра, и отидеш при кмета на село Гинци – това създава впечатления. Не обвинявам никого за меморандума, но той не е минал надлежно през администрацията на министерството", обясни той.

„По-късно е получен сигнал. Извършва се проверка. Администрацията установява, че документът не е правно основателен", коментира Попов.

След това е започнала процедура по прекратяване на споразумението по времето на министър Росица Карамфилова. Един от близките на Калушев е идвал при Попов по време на предишния му мандат като министър на околната среда и водите.

„Тъй като не е имало клауза за прекратяване, е станало много сложно. След това мина при мен (процедурата – бел. ред.). Тези хора идваха при мен. Дойде Ивайло Иванов (един от тримата починали на Петрохан – бел. ред.). Проведох разговор с него. Той искаше да се поднови споразумението. Казах му, че няма как. По-късно администрацията успява да го прекрати", посочи министърът на околната среда.

„Каза ми, че иска да пазят гората и други неща. Отговорих, че няма правно основание да се подписва меморандум. Много просто. Каза, че е член на международна организация на рейнджърите. Нищо особено. Аз по принцип смятам, че министерството трябва да подписва меморандуми. Има и други форми на сътрудничество", каза той.

„Тези хора като общество ги съсипахме и продължаваме да ги съсипваме. И към службите, и към гражданите, и към пишещите във Фейсбук се обръщам – дръжте се по-достойно", допълни Юлиян Попов.