ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: Следващата среща със САЩ и Русия ще бъде...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22368682 www.24chasa.bg

Мъж от Стамболийски се сдоби с втора присъда за кражба на пари от вендинг машина

Ваня Драганова

[email protected]

2264
Вендинг машини Снимка: Pixabay

Помагало му непълнолетно момче, с което се занимава комисията по противообществените прояви

Мъж от Стамболийски, задигнал 200 лв. от вендинг машина в с. Триводици, призна вината си и сключи споразумение с прокуратурата. С помощта на непълнолетно момче той разбил автомата с клещи и отвертка в нощта на 25-и срещу 26 ноември 2024 г., взели парите и изчезнали. Дръжката на клещите изхвърлили в кошче за боклук.

След залавянето им материалите за момчето били изпратени в комисията за борба с противообществените прояви на непълнолетни в Стамболийски. Другият договорил условна присъда от 3 месеца с изпитателен срок от  3 години. Той е осъждан и преди за същото престъпление. Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Пловдив.  

Вендинг машини Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви