Мъж от Стамболийски се сдоби с втора присъда за кражба на пари от вендинг машина

Помагало му непълнолетно момче, с което се занимава комисията по противообществените прояви

Мъж от Стамболийски, задигнал 200 лв. от вендинг машина в с. Триводици, призна вината си и сключи споразумение с прокуратурата. С помощта на непълнолетно момче той разбил автомата с клещи и отвертка в нощта на 25-и срещу 26 ноември 2024 г., взели парите и изчезнали. Дръжката на клещите изхвърлили в кошче за боклук.

След залавянето им материалите за момчето били изпратени в комисията за борба с противообществените прояви на непълнолетни в Стамболийски. Другият договорил условна присъда от 3 месеца с изпитателен срок от 3 години. Той е осъждан и преди за същото престъпление. Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Пловдив.