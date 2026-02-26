Съдът в Хасково освободи под гаранция от 5000 евро обвиняем в отвличане на 21-годишна жена

Състав на Окръжния съд в Хасково постанови мярка „гаранция в пари" в размер на 5000 евро на 40-годишния Валентин Маринов, като уважи молбата му за изменение на предишната наложена мярка за задържане под стража. Той е един от тримата обвиняеми за отвличането на 21-годишна жена от Свиленград на 13 ноември 2025 г., в съучастие с Костадин Николов (27 г.) и Петя Даймянова (44 г.).

Сред мотивите на съдебния състава за промяната на мярката спрямо Валентин Маринов е обстоятелството, че по делото няма никакви данни той да е знаел защо останалите обвиняеми отиват към Свиленград, съобщава БТА.

Според обвинителния акт жената е качена със сила в Свиленград от съучастниците в лек автомобил и е откарана в село Мустрак, където ден по-късно престъплението бе разкрито от полицейски служители, реагирали по „горещи следи".

На 16 ноември 2025 г. Окръжният съд в Хасково постанови задържане в ареста и на тримата, като определението на първоинстанционния съд бе потвърдено от пловдивския апелативен съд на 25 ноември. На 6 февруари тази година състав на хасковския окръжен съд назначи съдебно-медицинска експертиза по искане на другия обвиняем в съучастие - Костадин Николов, за определянето на по-лека мярка от наложената му за задържане под стража. Мотивът му е необходимостта от лечение в домашни условия заради сърдечни проблеми.