Има наследник на Нотариуса във ВКС

"След като ВКС е обявил, че г-н Сарафов е нелегитимен, това е факт. Сега предстои Конституционния съд да се произнесе. Министърът на правосъдието поиска това, което предното ръководство не посмя", заяви Иван Брегов от ИПИ по Нова телевизия.

"Когато Бойко Борисов отиде във ВСС през 2015 година всичките му станаха на крака. Когато се дискутираха гнилите ябълки, му изпратиха СМС, което е вид отчет. Когато Методи Лалов каза, че всичко се решава на белите покривки на хотел "Берлин", никой не го оспори", допълни той.

Петата поправка на конституцията бе приета доста оспорвано. Може да се мисли за отблокиране с промяна в закона за съдебната власт, допълни Брегов.

Той хвърли бомбата, че във ВКС има наследник на Мартин Божанов-Нотариуса.

"Има нещо много опасно. Навлиза булевардното и уличното правосъдие", отбеляза адвокат Димитър Марковски. "Това, което се случи в съдебната палата е чисто хулиганство", допълни той.